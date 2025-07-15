5 необычных вещей, которые собаки способны предвидеть: наука это подтверждает

Вы, наверное, не раз замечали этот взгляд: пес внимательно смотрит на вас за десять минут до того, как вы берете ключи от авто. Или же исчезает под кроватью еще до того, как прозвучит первый гром. Это — не случайность. Такое поведение повторяется с определенной закономерностью, и это наталкивает на мысль, что собаки могут обладать каким-то сверхъестественным чутьем.

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Собаки живут рядом с людьми уже десятки тысяч лет. За это время они научились тонко считывать наши эмоции, привычки и поведение. Это создает впечатление, будто у них есть шестое чувство, пишет Paradepets.

В сочетании с чрезвычайной чувствительностью к запахам, звукам и поведенческим изменениям, собаки действительно способны предсказать ряд странных вещей. И некоторые из них — научно обоснованы.

1. Медицинские состояния

Хотя это звучит странно, но собаки могут "чувствовать" болезни у людей. Изменения в химическом составе тела, запахе, температуре или даже колебания уровня сахара в крови — все это собака может уловить благодаря своим чувствам.

Они также реагируют на изменения эмоционального состояния, часто сопровождающие болезнь.

2. Беременность и роды

Собаки способны улавливать изменения в запахах, которые вызывают гормоны беременности — такие как прогестерон, эстроген, релаксин, окситоцин и тому подобное.

Как отмечает PetMD, многие собаки меняют свое поведение, когда хозяин(ка) готовится стать отцом или матерью.

У собаки около 220 миллионов рецепторов запаха — по сравнению с 5 миллионами у человека. Поэтому изменения в естественном запахе человека для них — как на ладони.

Кроме того, они могут улавливать изменение поведения: более частые походы в туалет, тошноту по утрам и тому подобное. И даже слышать сердцебиение плода еще с 28-й недели беременности, утверждает ветеринарка Рэйчел Барак.

3. Природные явления

Еще в древней Греции зафиксированы случаи, когда собаки покидали города перед землетрясениями. Подобные истории есть и в Китае.

Собаки чувствительны к изменениям атмосферного давления, электростатическим разрядам и запахам, которые концентрируются ближе к земле перед бурей или землетрясением. Они также чувствуют мелкие токи в воздухе, которые мы не воспринимаем.

Другая причина — слух. Собаки могут слышать грохот молнии или оползни породы за километры.

Хоть наука пока не дала окончательного подтверждения, наблюдения свидетельствуют, что собаки способны предсказывать стихийные бедствия: от землетрясений и гроз до цунами.

4. Эмоции человека

Собаки тонко чувствуют настроение хозяина. Они реагируют на запахи стресса, языки тела, мимику.

В исследовании 2021 года собакам давали понюхать пот людей, которые были либо счастливы, либо напуганы. В результате собаки больше тянулись к "счастливым" образцам и избегали "напуганных".

Также они могут считывать "негативных" людей — эмоционально нестабильных лиц, запахи которых отличаются.

В 2019 году ученые доказали, что собаки способны отражать эмоции своего хозяина. Другими словами, они буквально перенимают наше настроение.

Еще одно исследование показало, что собаки могут использовать эмоциональные сигналы от других людей для решения задач и принятия решений.

5. Паранормальные явления

В истории собак часто связывали с миром духов: от трехголового Цербера в греческих мифах до Анубиса в Египте. В кельтской культуре собаки были проводниками в потусторонний мир.

Есть легенды о том, как собаки завывали перед смертью хозяина или выглядели напуганными в "энергетически тяжелых" местах.

Однако пока наука не имеет доказательств, что собаки видят призраков. Как говорит исследовательница из Barnard College, доктор Александра Горовиц: "Люди часто ищут мистическое объяснение поведения собаки, хотя есть более логичные".

Напомним, недавно произошел скандал с популярной породой собак кокапа. Оказалось, что из маленьких щенков, похожих на плюшевые игрушки, часто получаются очень большие собаки, что сделало новую дизайнерскую породу самой скандальной среди собаковладельцев.

Фокус также писал, что люди в Reddit рассказали, каких животных заводить не стоит. Самыми упоминаемыми стали рыбы, хомяки и собаки.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.