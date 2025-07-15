5 незвичних речей, які собаки здатні передбачити: наука це підтверджує

Ви, напевно, не раз помічали цей погляд: пес уважно дивиться на вас за десять хвилин до того, як ви берете ключі від авто. Або ж зникає під ліжком ще до того, як пролунає перший грім. Це — не випадковість. Така поведінка повторюється з певною закономірністю, і це наштовхує на думку, що собаки можуть володіти якимось надприродним чуттям.

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Собаки живуть поряд із людьми вже десятки тисяч років. За цей час вони навчилися тонко зчитувати наші емоції, звички та поведінку. Це створює враження, ніби в них є шосте чуття, пише Paradepets.

У поєднанні з надзвичайною чутливістю до запахів, звуків і поведінкових змін, собаки справді здатні передбачити низку дивних речей. І деякі з них — науково обґрунтовані.

1. Медичні стани

Хоч це звучить дивно, але собаки можуть "відчувати" хвороби у людей. Зміни в хімічному складі тіла, запаху, температурі чи навіть коливання рівня цукру в крові — усе це собака може вловити завдяки своїм чуттям.

Вони також реагують на зміни емоційного стану, що часто супроводжують хворобу.

2. Вагітність і пологи

Собаки здатні вловлювати зміни в запахах, які викликають гормони вагітності — такі як прогестерон, естроген, релаксин, окситоцин тощо.

Як зазначає PetMD, багато собак змінюють свою поведінку, коли господар(ка) готується стати батьком або матір’ю.

У собаки близько 220 мільйонів рецепторів запаху — у порівнянні з 5 мільйонами в людини. Тож зміни у природному запаху людини для них — як на долоні.

Крім того, вони можуть вловлювати зміну поведінки: частіші походи в туалет, нудоту зранку тощо. І навіть чути серцебиття плода ще з 28-го тижня вагітності, стверджує ветеринарка Рейчел Барак.

3. Природні явища

Ще в давній Греції зафіксовані випадки, коли собаки залишали міста перед землетрусами. Подібні історії є і в Китаї.

Собаки чутливі до змін атмосферного тиску, електростатичних розрядів та запахів, які концентруються ближче до землі перед бурею чи землетрусом. Вони також відчувають дрібні струми в повітрі, які ми не сприймаємо.

Інша причина — слух. Собаки можуть чути гуркіт блискавки або зсуви породи за кілометри.

Хоч наука поки що не дала остаточного підтвердження, спостереження свідчать, що собаки здатні передбачати стихійні лиха: від землетрусів і гроз до цунамі.

4. Емоції людини

Собаки тонко відчувають настрій господаря. Вони реагують на запахи стресу, мови тіла, міміку.

У дослідженні 2021 року собакам давали понюхати піт людей, які були або щасливі, або налякані. У результаті собаки більше тягнулися до "щасливих" зразків і уникали "наляканих".

Також вони можуть зчитувати "негативних" людей — емоційно нестабільних осіб, запахи яких відрізняються.

У 2019 році вчені довели, що собаки здатні віддзеркалювати емоції свого господаря. Іншими словами, вони буквально переймають наш настрій.

Ще одне дослідження показало, що собаки можуть використовувати емоційні сигнали від інших людей для вирішення завдань і прийняття рішень.

5. Паранормальні явища

В історії собак часто пов’язували зі світом духів: від триголового Цербера в грецьких міфах до Анубіса в Єгипті. У кельтській культурі собаки були провідниками у потойбіччя.

Є легенди про те, як собаки завивали перед смертю господаря чи виглядали наляканими в "енергетично важких" місцях.

Проте наразі наука не має доказів, що собаки бачать привидів. Як каже дослідниця з Barnard College, докторка Александра Горовіц: "Люди часто шукають містичне пояснення поведінки собаки, хоча є більш логічні".

Нагадаємо, нещодавно стався скандал із популярною породою собак кокапу. Виявилося, що з маленьких цуценят, схожих на плюшеві іграшки, часто виходять дуже великі собаки, що зробило нову дизайнерську породу найскандальнішою серед собаковласників.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.