Шкодують досі: люди розповіли, яких тварин заводити не варто

Користувачі Reddit поділилися гірким досвідом володіння вихованцями. Найбільш згадуваними стали риби, хом'яки та собаки.

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Користувач Reddit під ніком Immediate_Long165 спровокував бурхливе обговорення, поставивши просте, але болюче запитання: "Яку домашню тварину ви б ніколи більше не завели?". Чоловік отримав сотні відповідей, сповнених жалю, сліз і несподіваних зізнань.

Пост з'явився в популярній спільноті r/pets 25 червня і швидко став вірусним. Власники тварин розповідали про труднощі про які вони раніше не здогадувалися.

На першому місці серед розчарувань опинилися риби. Хоча на вигляд вони здаються простими в догляді, користувачі зізналися, що підтримання акваріума і якості води вимагає майже наукового підходу. Один із найпопулярніших коментарів свідчив: "Я люблю риб, але догляд за ними вище мого розуміння. Це забирає всі мої сили і гроші".

Хом'яки, качки, черепахи й навіть тхори також отримали свою порцію критики — від їхньої крихкості та різкості до несподівано високого рівня догляду. Дивно, але навіть собаки, улюбленці мільйонів, опинилися в списку "більше ніколи". Користувачі зізнавалися, що розставання з улюбленцем — це надто болісний досвід, щоб повторювати його знову.

"Думаю, мій нинішній собака буде моїм останнім. Він мій найкращий друг, але моє здоров'я і ресурси не дозволяють завести нового після нього", — написав один із коментаторів.

Ілюстративне фото Фото: pixabay.com

Інший користувач розповів, як спроба завести собаку тієї ж породи призвела до плутанини почуттів.

"Я взяв нового пса, майже ідентичного попередньому, і спочатку почувався так, ніби зраджую спогад... але потім зрозумів, що схожість допомогла впоратися з втратою", — написав один із користувачів.

Експертна думка також не змусила себе чекати. Ветеринар Гай Санделовскі пояснив, що багато хто недооцінює емоційне та фізичне навантаження від утримання тварин: "Їм потрібно все: від їжі до компанії та ігор. А коротка тривалість життя — найболючіша частина".

Незважаючи на легкий формат обговорення, пост став відвертим зізнанням у тому, як важко бути хорошим господарем — і як складно пережити втрату.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина показала, як її кіт драматично відреагував на спеку. Господиня виявила свого улюбленця в кумедній позі. Вираз його мордочки підкорив соцмережі й зібрав понад 1,5 мільйона переглядів.

Також стало відомо, що жінка орендувала цілу віллу заради своїх собак. Мешканка Каліфорнії заплатила за оренду будинку з басейном і обгородженим подвір'ям, щоб її улюбленці могли відпочивати в комфорті. Відео з їхньою "відпусткою" стало вірусним у соцмережах.