Жалеют до сих пор: люди рассказали, каких животных заводить не стоит

Пользователи Reddit поделились горьким опытом владения питомцами. Самыми упоминаемыми стали рыбы, хомяки и собаки.

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Пользователь Reddit под никоим Immediate_Long165 спровоцировал бурное обсуждение, задав простой, но болезненный вопрос: "Какое домашнее животное вы бы никогда больше не завели?". Мужчина получил сотни ответов, полных сожалений, слез и неожиданных признаний.

Пост появился в популярном сообществе r/pets 25 июня и быстро стал вирусным. Владельцы животных рассказывали о трудностях о которых они раньше не догадывались.

На первом месте среди разочарований оказались рыбы. Хотя с виду они кажутся простыми в уходе, пользователи признались, что поддержание аквариума и качества воды требует почти научного подхода. Один из самых популярных комментариев гласил: "Я люблю рыб, но уход за ними выше моего понимания. Это забирает все мои силы и деньги".

Хомяки, утки, черепахи и даже хорьки также получили свою порцию критики — от их хрупкости и резкости до неожиданно высокого уровня ухода. Удивительно, но даже собаки, любимцы миллионов, оказались в списке "больше никогда". Пользователи признавались, что расставание с питомцем это слишком болезненный опыт, чтобы повторять его снова.

"Думаю, моя нынешняя собака будет моей последней. Он мой лучший друг, но мое здоровье и ресурсы не позволяют завести нового после него", — написал один из комментаторов.

Иллюстративное фото Фото: pixabay.com

Другой пользователь рассказал, как попытка завести собаку той же породы привела к путанице чувств.

"Я взял нового пса, почти идентичного предыдущему, и поначалу чувствовал себя так, будто предаю воспоминание… но потом понял, что схожесть помогла справиться с утратой", — написал один из пользователей.

Экспертное мнение также не заставило себя ждать. Ветеринар Гай Санделовски объяснил, что многие недооценивают эмоциональную и физическую нагрузку от содержания животных: "Им нужно все: от еды до компании и игр. А короткая продолжительность жизни — самая болезненная часть".

Несмотря на легкий формат обсуждения, пост стал откровенным признанием в том, как тяжело быть хорошим хозяином — и как сложно пережить потерю.

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Также стало известно, что женщина арендовала целую виллу ради своих собак. Жительница Калифорнии заплатила за аренду дома с бассейном и огороженным двором, чтобы ее любимчики могли отдыхать в комфорте. Видео с их "отпуском" стало вирусным в соцсетях.