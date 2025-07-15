В бывшей водонапорной башне возвели один из самых высоких домов в США (фото)

Уникальный дом, возведенный в бывшей водонапорной башне высотой 87 метров, выставили на продажу в Калифорнии за $5,5 млн. Историческое сооружение конца 1800-х годов стало одним из самых высоких частных домов США.

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Восьмиугольный дом площадью 262 квадратных метра более чем вдвое превышает размер участка под ним. Там есть четыре спальни и четыре ванные комнаты. Бонус: непревзойденный круговой обзор на 360 градусов, пишет издание Daily Pilot.

Дом с сюрпризом

Башня Sunset Beach построена в конце 1800-х годов для обеспечения водой паровых двигателей, курсировавших между Санта-Барбарой и Сан-Диего. Со временем сооружение устарело — таким образом к 1970-м годам некогда жизненно необходимая конструкция превратилась в руины, зараженную термитами и покрытую граффити.

Дом в водонапорной башне Фото: SFGATE

В конце концов, город проголосовал за снос этого объекта недвижимости в 1980 году, но местный профессор вмешался, чтобы спасти его. К 1985 году башню превратили в полноценное жилье.

В башне есть четыре спальни и четыре ванные комнаты Фото: SFGATE В башне есть четыре спальни и четыре ванные комнаты Фото: SFGATE

Последний раз этот дом продавали в 2022 году за $4,5 млн. Сейчас он функционирует как помещение для аренды на Airbnb. Пятидневное проживание будет стоить туристам чуть более $5 тысяч.

Особенности дома

Дом расположен на четырех этажах. Лифт соединяет первый этаж с основными жилыми помещениями. Верхние уровни связывает спиральная лестница. Среди декора — винтажные инструменты, найденные в 1940-х годах.

Последний раз этот дом продавали в 2022 году за $4,5 млн. Фото: SFGATE Последний раз этот дом продавали в 2022 году за $4,5 млн. Фото: SFGATE

Среди причудливых особенностей — модель поезда, вьющегося через балки, спальня в пиратском стиле и гостевая комната на первом этаже, скрытая за книжной полкой.

Дом расположен на четырех этажах Фото: SFGATE

Несмотря на всю необычность, дом оснащен всеми удобствами, включая прачечную и гараж.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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