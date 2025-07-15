У колишній водонапірній вежі звели один із найвищих будинків у США (фото)

Унікальний будинок, зведений в колишній водонапірній вежі заввишки 87 метрів, виставили на продаж в Каліфорнії за $5,5 млн. Історична споруда кінця 1800-х років стала одним з найвищих приватних будинків США.

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Восьмикутний будинок площею 262 квадратних метри більш ніж удвічі перевищує розмір ділянки під ним. Там є чотири спальні та чотири ванні кімнати. Бонус: неперевершений круговий огляд на 360 градусів, пише видання Daily Pilot.

Будинок з сюрпризом

Вежа Sunset Beach збудована наприкінці 1800-х років для забезпечення водою парових двигунів, що курсували між Санта-Барбарою та Сан-Дієго. З часом споруда застаріла — таким чином до 1970-х років колись життєво необхідна конструкція перетворилася на руїну, заражену термітами та покриту графіті.

Будинок у водонапірній вежі Фото: SFGATE

Зрештою, місто проголосувало за знесення цього об'єкта нерухомості в 1980 році, але місцевий професор втрутився, щоб врятувати його. До 1985 року вежу перетворили на повноцінне житло.

У вежі є чотири спальні та чотири ванні кімнати Фото: SFGATE У вежі є чотири спальні та чотири ванні кімнати Фото: SFGATE

Востаннє цей будинок продавали у 2022 році за $4,5 млн. Зараз він функціонує як помешкання для оренди на Airbnb. П'ятиденне проживання коштуватиме туристам трохи понад $5 тисяч.

Особливості будинку

Будинок розташований на чотирьох поверхах. Ліфт з'єднує перший поверх з основними житловими приміщеннями. Верхні рівні пов'язують спіральні сходи. Серед декору — вінтажні інструменти, знайдені у 1940-х роках.

Востаннє цей будинок продавали у 2022 році за $4,5 млн Фото: SFGATE Востаннє цей будинок продавали у 2022 році за $4,5 млн Фото: SFGATE

Серед химерних особливостей — модель поїзда, що в'ється через балки, спальня в піратському стилі та гостьова кімната на першому поверсі, прихована за книжковою полицею.

Будинок розташований на чотирьох поверхах Фото: SFGATE

Попри всю незвичайність, будинок оснащений всіма зручностями, включаючи пральню та гараж.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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