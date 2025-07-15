Сеть смеется над известным украинским артистом: тот отказался выходить на сцену без сала

Один украинский артист берет за выступление на свадьбе 10 тысяч долларов. Впрочем, без сала, молодой картошки и нескольких нарезок он даже не начнет петь.

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"Спросили цену у одного украинского артиста за выступление на свадьбе. 10 000 $ + райдер. Окей, думаю, райдер — ну там сцена, звук, дорога, проживание, питание..." — написала пользовательница сети Инна Ханас.

В райдере оказались сало "Генеральское", молодая картошка и стики к айкосу.

"Виски и просеко — это наверное, чтобы за молодых поднять (бокалы) после выступления", — добавила автор поста.

Украинка рассказала о требованиях одного артиста Фото: Threads

Также в запросах неназванного артиста оказались негазированная минеральная вода, сырная нарезка, мясная нарезка, рыбная нарезка, овощная нарезка, хлеб черный и белый, фрукты, кока-кола, сигареты, влажные и сухие салфетки.

О каком артисте речь, непонятно.

В комментариях началось активное обсуждение.

"Зачем вам артист, если вы не отличаете бытовой райдер от технического) сделали тред чтобы судить человека) несите меню на свадьбу, платье, сумму расходов и количество гостей — это также интересно", — написала рэперка alyona alyona.

Фото: Threads Фото: Threads

В свое время сало в райдере требовала певица Ирина Билык. Впрочем, это было более 10 лет назад.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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Кроме того, Надя Дорофеева осенью 2024 года отметила, что не может выйти на сцену в Вене, потому что не выполнен ее технический райдер.