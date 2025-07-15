Мережа сміється з відомого українського артиста: той відмовився виходити на сцену без сала
Один український артист бере за виступ на весіллі 10 тисяч доларів. Втім, без сала, молодої картоплі та кількох нарізок він навіть не почне співати.
"Запитали ціну в одного українського артиста за виступ на весіллі. 10 000 $ + райдер. Окей, думаю, райдер — ну там сцена, звук, дорога, проживання, харчування…" — написала користувачка мережі Інна Ханас.
У райдері опинилися сало "Генеральське", молода картопля та стіки до айкосу.
"Віскі і просеко — це напевно, щоб за молодих підняти (келихи) після виступу", — додала авторка посту.
Також у запитах неназваного артиста опинилися негазована мінеральна вода, сирна нарізка, мʼясна нарізка, рибна нарізка, овочева нарізка, хліб чорний та білий, фрукти, кока-кола, цигарки, вологі та сухі серветки.
Про якого артиста мова, незрозуміло.
У коментарях почалося активне обговорення.
"Навіщо вам артист, якщо ви не відрізняєте побутовий райдер від технічного) зробили тред щоб судити людину) несіть меню на весілля, сукню, суму витрат і кількість гостей — це також цікаво", — написала реперка alyona alyona.
Свого часу сало в райдері вимагала співачка Ірина Білик. Втім, це було понад 10 років тому.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- 46-річна українська співачка Оля Полякова з гумором розповіла про свою зйомку для Playboy.
- Віктор Павлік зізнався, що не вийде на сцену, поки не потримає в роті кукурудзяну нерафіновану олію. Ця умова завжди дивує замовників артиста.
Крім того, Надя Дорофєєва восени 2024 року зазначила, що не може вийти на сцену у Відні, бо не виконано її технічний райдер.