От диктатуры до сцены: перебежчики из КНДР покоряют мир K-pop (фото)

В Южной Корее дебютировал бойз-бэнд 1VERSE, в состав которого вошли двое молодых артистов, сбежавших из КНДР. Их путь к сцене начинался с фабрик, голода и запрещенной музыки.

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Как сообщает The Associated Press, новая K-pop группа 1VERSE вышла на сцену Южной Кореи со своим дебютным синглом "Shattered", и одной из ее главных особенностей стали два участника, которые ранее сбежали из Северной Кореи — Ю Хёк и Ким Сок.

Группа, объединившая артистов из разных стран, дебютировала под лейблом Singing Beetle. Рэпер Хёк и певец Сок присоединились к Натану из США, Кенни из Лос-Анджелеса и Айто из Японии. Этот состав символизирует глобальное единство и новое направление в K-pop.

Ю Хёк покинул Северную Корею в 2013 году, когда ему было всего 13. Его музыкальный путь начался случайно — после встречи с продюсером на заводе, где он работал. По его словам, сначала он не верил, что может стать артистом, но после года тренировок согласился на участие в проекте.

Ким Сок, бывший футболист, сбежал из КНДР в 2019 году. После короткой карьеры в полупрофессиональной команде в Южной Корее он поступил на факультет физического воспитания, но неожиданно для себя выбрал сцену.

Оба артиста имели ограниченный доступ к музыке в детстве. Хёк рассказывал, что 10 часов в день собирал дрова, и не имел возможности даже слушать песни. Сок признался, что тайком слушал южнокорейские хиты еще в Северной Корее, хотя это было запрещено.

Другие участники группы также поделились своими историями. Натан открыл для себя K-pop через родственников, Кенни и Айто прошли тренировки, изучая язык, культуру и даже глобальное гражданство. Все они объединены идеей, что независимо от происхождения — музыка объединяет.

Сок особенно радовался общению с иностранными фанатами: "В Северной Корее ты вообще не видишь людей из других стран. Для меня это — новый мир". Артист также рассказал, что публиковал эмоциональные видеодневники во время тяжелых тренировок, на которые получал слова поддержки от поклонников.

Напомним, что влияние южнокорейской поп-культуры давно беспокоит руководство Северной Кореи. Лидер Ким Чен Ын усилил меры против иностранного контента, в частности K-pop, который приобретает все большую популярность даже среди граждан КНДР. Несмотря на это, перебежчики, такие как Ю Хёк и Ким Сок, демонстрируют, что путь к сцене возможен даже после побега от диктатуры.

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