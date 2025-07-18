Від диктатури до сцени: перебіжчики з КНДР підкорюють світ K-pop (фото)

У Південній Кореї дебютував бойз-бенд 1VERSE, до складу якого увійшли двоє молодих артистів, що втекли з КНДР. Їхній шлях до сцени розпочинався з фабрик, голоду й забороненої музики.

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Як повідомляє The Associated Press, нова K-pop група 1VERSE вийшла на сцену Південної Кореї зі своїм дебютним синглом "Shattered", і однією з її головних особливостей стали два учасники, які раніше втекли з Північної Кореї – Ю Хьок і Кім Сок.

Гурт, який об’єднав артистів з різних країн, дебютував під лейблом Singing Beetle. Репер Хьок і співак Сок приєдналися до Натана з США, Кенні з Лос-Анджелеса та Айто з Японії. Цей склад символізує глобальну єдність і новий напрям у K-pop.

Ю Хьок покинув Північну Корею в 2013 році, коли йому було лише 13. Його музичний шлях почався випадково – після зустрічі з продюсером на заводі, де він працював. За його словами, спочатку він не вірив, що може стати артистом, але після року тренувань погодився на участь у проєкті.

Кім Сок, колишній футболіст, утік з КНДР у 2019 році. Після короткої кар’єри у напівпрофесійній команді в Південній Кореї він вступив на факультет фізичного виховання, але несподівано для себе обрав сцену.

Обидва артисти мали обмежений доступ до музики у дитинстві. Хьок розповідав, що проводив по 10 годин на день, збираючи дрова, і не мав можливості навіть слухати пісні. Сок зізнався, що потай слухав південнокорейські хіти ще в Північній Кореї, хоча це було заборонено.

Інші учасники гурту також поділилися своїми історіями. Натан відкрив для себе K-pop через родичів, Кенні та Айто пройшли тренування, вивчаючи мову, культуру та навіть глобальне громадянство. Усі вони об'єднані ідеєю, що незалежно від походження – музика єднає.

Сок особливо радів спілкуванню з іноземними фанатами: "У Північній Кореї ти взагалі не бачиш людей з інших країн. Для мене це – новий світ". Артист також поділився, що публікував емоційні відеощоденники під час важких тренувань, на які отримував слова підтримки від шанувальників.

Нагадаємо, що вплив південнокорейської поп-культури давно турбує керівництво Північної Кореї. Лідер Кім Чен Ин посилив заходи проти іноземного контенту, зокрема K-pop, який набуває дедалі більшої популярності навіть серед громадян КНДР. Попри це, перебіжчики, як Ю Хьок і Кім Сок, демонструють, що шлях до сцени можливий навіть після втечі від диктатури.

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