Лю Кан, Джонни Кейдж и другие: раскрыты персонажи нового фильма Mortal Kombat

Mortal Kombat II мчится на полной скорости в кинотеатры с новой серией постеров персонажей и обещанием зрелищных боевых сцен. Прямое продолжение перезапуска 2021 года возвращает зрителя в жестокий мир Земного Царства (Earthrealm) и Внешнего Мира (Outworld), где воины сражаются не только за славу, но и за выживание. Премьера фильма запланирована на 24 октября 2025 года.

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Новая глава продолжает сагу о Коуле Янге, который собирает чемпионов Земли для смертельной схватки с силами Outworld. Одним из самых громких событий стало долгожданное появление Джонни Кейджа, которого играет не кто иной, как сам Карл Урбан, наконец-то дебютировавший в перезапущенной франшизе, сообщает Primetimer.

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Тысячи фанатов Mortal Kombat 1 ринулись искать секретного персонажа Pink Floyd (видео)

Warner Bros. выпустила набор из 16 стилизованных постеров с персонажами, которые отдают дань уважения экрану выбора бойцов в популярной серии игр. На постерах представлены любимые фанатами персонажи, такие как Лю Кан, Кано, Кун Лао и Шао Кан, который выступает в роли угрозы турнира.

Сюжет начинается сразу после огненного финала первого фильма. Коул Янг, когда-то просто боец ММА, теперь узнал о себе важный секрет. Он объединяется с защитниками Земного царства и тренируется под руководством лорда Райдена, чтобы пробудить мистическую силу, связанную с его душой. Судьба его семьи и всей Земли висит на волоске.

Тизер-плакаты с персонажами грядущего фильма

В актерском составе много как старых знакомых, так и новых лиц. Льюис Тан возвращается в роли Коула, а Джессика Макнами, Мекад Брукс и Джо Таслим вновь исполняют роли Сони, Джекса и Суб-Зеро. Хироюки Санада также возвращается в роли Скорпиона, привнося на экран огоненное зрелище. Мартин Форд привлекает внимание в вызывающей роли Шао Кана, а новые воины, такие как Китана в исполнении Аделины Рудольф и Джейд в исполнении Тати Габриэль, дополняют ряды бойцов. Среди других выдающихся актеров — Деймон Херриман в роли некроманта Куан Чи и Ана Ту Нгуен в роли свирепой императрицы Синдел.

Официальный трейлер Mortal Kombat II с Карлом Урбаном

На этот раз турнир Mortal Kombat выходит за пределы Земли. Outworld становится ареной битвы против защитников нашего мира. Ставки заоблачные: если Земля проиграет, вторжение неизбежно. Но под руководством Райдена такие персонажи, как Кейдж, Лю Кан и другие тренируются для того, чтобы спасти свой дом от подобной судьбы.

Зрителям и фанатам игры стоит ожидать неожиданных поворотов, хрупких союзов и возвращения икон NetherRealm, а все это будет представлено в сопровождении жестоких хореографических номеров и стилизованных фаталити.

Ранее Фокус писал о том, что персонаж Конан-варвар имеет внешнее сходство с Арнольдом Шварценеггером, который сыграл одноименного персонажа в фильме 1982 года. Также в Mortal Kombat 1 появился и Терминатор T-1000.

Также Фокус писал о том, что будет представлять из себя следующая часть God of War. Инсайдеры выяснили, где компания Sony ищет актеров для новой части God of War.