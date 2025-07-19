Лю Кан, Джонні Кейдж та інші: розкрито персонажів нового фільму Mortal Kombat

Mortal Kombat II мчить на повній швидкості в кінотеатри з новою серією постерів персонажів і обіцянкою видовищних бойових сцен. Пряме продовження перезапуску 2021 року повертає глядача в жорстокий світ Земного Царства (Earthrealm) і Зовнішнього Світу (Outworld), де воїни б'ються не тільки за славу, а й за виживання. Прем'єра фільму запланована на 24 жовтня 2025 року.

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Нова глава продовжує сагу про Коула Янга, який збирає чемпіонів Землі для смертельної сутички з силами Outworld. Однією з найгучніших подій стала довгоочікувана поява Джонні Кейджа, якого грає не хто інший, як сам Карл Урбан, який нарешті дебютував у перезапущеній франшизі, повідомляє Primetimer.

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Тисячі фанатів Mortal Kombat 1 кинулися шукати секретного персонажа Pink Floyd (відео)

Warner Bros. випустила набір із 16 стилізованих постерів із персонажами, які віддають данину поваги екрану вибору бійців у популярній серії ігор. На постерах представлені улюблені фанатами персонажі, такі як Лю Кан, Кано, Кун Лао і Шао Кан, який виступає в ролі загрози турніру.

Сюжет починається одразу після вогняного фіналу першого фільму. Коул Янг, колись просто боєць ММА, тепер дізнався про себе важливий секрет. Він об'єднується із захисниками Земного царства і тренується під керівництвом лорда Райдена, щоб пробудити містичну силу, пов'язану з його душею. Доля його сім'ї та всієї Землі висить на волосині.

Тизер-плакати з персонажами майбутнього фільму

В акторському складі багато як старих знайомих, так і нових облич. Льюїс Тан повертається в ролі Коула, а Джессіка Макнамі, Мекад Брукс і Джо Таслім знову виконують ролі Соні, Джекса і Суб-Зеро. Хіроюкі Санада також повертається в ролі Скорпіона, привносячи на екран вогняне видовище. Мартін Форд привертає увагу у зухвалій ролі Шао Кана, а нові воїни, як-от Кітана у виконанні Аделіни Рудольф і Джейд у виконанні Таті Габріель, доповнюють ряди бійців. Серед інших видатних акторів — Деймон Герріман у ролі некроманта Куан Чі та Ана Ту Нгуєн у ролі лютої імператриці Сіндел.

Офіційний трейлер Mortal Kombat II з Карлом Урбаном

Цього разу турнір Mortal Kombat виходить за межі Землі. Outworld стає ареною битви проти захисників нашого світу. Ставки захмарні: якщо Земля програє, вторгнення неминуче. Але під керівництвом Райдена такі персонажі, як Кейдж, Лю Кан та інші тренуються для того, щоб врятувати свій дім від подібної долі.

Глядачам і фанатам гри варто очікувати на несподівані повороти, тендітні союзи і повернення ікон NetherRealm, а все це буде представлено в супроводі жорстоких хореографічних номерів і стилізованих фаталіті.

Раніше Фокус писав про те, що персонаж Конан-варвар має зовнішню схожість з Арнольдом Шварценеггером, який зіграв однойменного персонажа у фільмі 1982 року. Також у Mortal Kombat 1 з'явився і Термінатор T-1000.

Також Фокус писав про те, що буде являти собою наступна частина God of War. Інсайдери з'ясували, де компанія Sony шукає акторів для нової частини God of War.