"Я спела на украинском": Лайма Вайкуле неожиданно высказалась о языковом вопросе (видео)

Латвийская певица Лайма Вайкуле раскритиковала войну России против Украины, а также рассказала о своем отношении к украинскому языку.

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В интервью "Латвийскому радио 4" артистка вспомнила, как исполняла песню на украинском. "Мы смеялись. Мы думали, что итальянский, английский сложные для пения языки. Я спела на украинском. Это, правда, очень красивый язык", — сказала Вайкуле.

Лайма Вайкуле спела на украинском языке

В частности, латвийская знаменитость подчеркнула, что выступает против любой агрессии, а деньги, которые тратятся на оружие, лучше было бы использовать на развитие медицины и лечение больных людей.

"Я, конечно, против войны. Я против несчастья. Я не могу обидеть ни собаку, ни кошку, ни муравья, ни ребенка... Просто многие это используют, как будто я какой-то воин и я теперь против России. Это неправда. Это неправда. Я против любого насилия", — отметила Лайма.

Отношение Вайкуле к русскому языку

На вопрос, изменилось ли отношение певицы к русскому языку, она ответила отрицательно.

"Чего мы добились благодаря этой войне? Что русского языка станет намного меньше? Появится английский? Я уже уверена, что молодежь вся будет говорить на английском. Я пою на русском языке. Я пою на латвийском, на английском. Я бы тогда перестала петь на русском. Я сегодня бы с вами не разговаривала, если бы для меня это был принципиальный вопрос. Я считаю, что язык ни при чем. Поверьте, что нашу передачу слушает латышская аудитория и они будут пытаться что-то перевести. Когда ты известный человек, тебя слышат на всех языках. Я в 90-х годах считалась русской певицей, а я себя считала латвийской", — вспомнила Лайма Вайкуле, добавив, что на самом деле первую книгу на русском прочитала в 19 лет.

Позиция Вайкуле относительно российско-украинской войны

Лайма Вайкуле с первых дней полномасштабного вторжения открыто поддерживает Украину. Еще в июле 2022 года на концерте в литовской Паланге она вынесла на сцену украинский флаг, демонстрируя свою поддержку.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Вайкуле припомнила знакомство с президентом РФ Владимиром Путиным.