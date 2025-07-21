"Я заспівала українською": Лайма Вайкуле несподівано висловилась про мовне питання (відео)

Латвійська співачка Лайма Вайкуле розкритикувала війну Росії проти України, а також розповіла про своє ставлення до української мови.

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В інтерв'ю "Латвійському радіо 4" артистка пригадала, як виконувала пісню українською. "Ми сміялись. Ми думали, що італійська, англійська складні для співу мови. Я заспівала українською. Це, правда, дуже гарна мова", — сказала Вайкуле.

Лайма Вайкуле заспівала українською

Зокрема, латвійська знаменитітсь наголосила, що виступає проти будь-якої агресії, а гроші, які витрачаються на зброю, краще було б використати на розвиток медицини та лікування хворих людей.

"Я, звичайно, проти війни. Я проти нещастя. Я не можу образити ні собаку, ні кішку, ні мураху, ні дитину… Просто багато хто це використовує, як ніби я якийсь воїн і я тепер проти Росії. Це неправда. Це неправда. Я проти будь-якого насильства", — зазначила Лайма.

Ставлення Вайкуле до російської мови

На запитання, чи змінилося ставлення співачки до російської мови, вона відповіла негативно.

"Чого ми домоглися завдяки цій війні? Що російської мови стане набагато менше? З'явиться англійська? Я вже впевнена, що молодь вся буде говорити англійською. Я співаю російською мовою. Я співаю латвійською, англійською. Я би тоді перестала співати російською. Я сьогодні би з вами не розмовляла, якби для мене це було принципове питання. Я вважаю, що мова ні до чого. Повірте, що нашу передачу слухає латиська аудиторія і вони намагатимуться щось перекласти. Коли ти відома людина, тебе чують на всіх мовах. Я в 90-х роках вважалася російською співачкою, а я себе вважала латвійською", — пригадала Лайма Вайкуле, додавши, що насправді першу книгу російською прочитала в 19 років.

Позиція Вайкуле щодо російсько-української війни

Лайма Вайкуле з перших днів повномасштабного вторгнення відкрито підтримує Україну. Ще в липні 2022 року на концерті в литовській Паланзі вона винесла на сцену український прапор, демонструючи свою підтримку.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Вайкуле пригадала знайомство з президентом РФ Володимиром Путіним.