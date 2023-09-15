"Умів прикидатися": Лайма Вайкуле розповіла про знайомство з Путіним (відео)

Артистка вважає, що російський президент взяв на себе страшний гріх і при тому не боїться за свої вчинки.

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69-річна латвійська співачка Лайма Вайкуле пригадала знайомство з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це артистка розповіла в інтервʼю українській журналістці Наталії Мосейчук, яке вони записали в Юрмалі.

Зірка сцени вважає, що глава держави взяв на себе страшний гріх і при тому не боїться за свої вчинки.

"Він просто зійшов з розуму… Він у відповіді не тільки перед людьми, він у відповіді перед кожним деревцем, перед кожною лисицею, зайчиком, мурахою, він у відповіді перед усією планетою. Тому що він знищує не просто Україну, не просто людей, він знищує те, що створив Бог", — зазначила артистка, яка влітку 2023 року організувала щорічний фестиваль "Laima Rendzezvous", кошти з якого пішли на потреби України.

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Лайма Вайкуле дала інтервʼю Наталії Мосейчук

Латвійська знаменитість пригадала, як багато років тому, коли вона познайомилася з президентом Росії, він залишав "гарне враження".

"Я була знайома, ми виступали перед усіма президентами, коли почалася перебудова… Путін, зокрема, залишав гарне враження, він добре вмів прикидатися. Але це все вже тепер неважливо. Якщо навіть він хоч щось зробив хороше, воно усе перекреслено сьогодні", — пригадала артистка, яка з початку повномасштабного російського вторгнення активно публічно підтримує Україну.

Нагадаємо, Лайма Вайкуле вирішила більше ніколи не виступати в Росії.

Також Фокус писав про думки Лайми Вайкуле щодо ймовірного президентства Максима Галкіна.