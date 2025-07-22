"Караоке на Майдане" возвращается: шоу проведут в нескольких городах, где и когда это произойдет

Легендарное шоу "Караоке на Майдане" возвращается к украинцам: после недавнего появления во Львове известный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк посетит еще ряд украинских городов. Это произойдет в последний месяц лета и в начале осени.

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Караоке-шоу, которое на протяжении многих лет объединяло украинцев, проведут в частности в Луцке, Ровно и Черновцах. События анонсировали на странице фестиваля FOODFEST.

По информации фестиваля, "Караоке на Майдане" состоится:

9 августа — в Луцке;

23 августа — в Ровно;

6 сентября — в Черновцах.

Игорь Кондратюк со своим легендарным шоу станет частью программ фестиваля, который проходит в разных городах. Жители смогут прийти и поностальгировать или же осуществить свою многолетнюю мечту.

Возвращение шоу "Караоке на Майдане": что известно

Скриншот видео | "Караоке на Майдане" во Львове Фото: коллаж Фокус

Стоит отметить, что 13 июля шоу "Караоке на Майдане" снимали во Львове. Концепция шоу осталась неизменной: микрофон передают участникам из рук в руки, люди выступают без всяких фонограмм, применяя только живое исполнение. Неизменным остался и ведущий, который стал символом шоу: Игорь Кондратюк, как и прежде, выходит на сцену, чтобы спеть вместе с украинцами.

Во Львове во время шоу жители исполнили "Червону руту". Очевидцы рассказывали, что нынешняя цель "Караоке на Майдане" — благотворительная, в рамках проекта собирают средства для украинских воинов.

Напомним, "Караоке на Майдане" — один из самых рейтинговых телепроектов Украины, продержавшийся на местном рынке 20 лет. Ранее идейным продолжением проекта стало шоу "Шанс" с ведущим Андреем Кузьменко и Натальей Могилевской. Участники, которые побеждали на "Караоке на Майдане", становились звездами "Шанса" и боролись за победу на большой сцене.

11 июля в интервью "Слей Шоу" Игорь Кондратюк раскритиковал Верку Сердючку, заявив, что у исполнительницы "нет мозгов".

Также в разговоре с журналисткой проекта "Тур звездами на Люкс ФМ" Игорь Кондратюк объяснил, почему не афишировал военную службу сына в рядах ВСУ.