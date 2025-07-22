"Караоке на Майдані" повертається: шоу проведуть у кількох містах, де і коли це відбудеться

Легендарне шоу "Караоке на Майдані" повертається до українців: після нещодавньої появи у Львові відомий український телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк завітає ще у низку українських міст. Це відбудеться в останній місяць літа та на початку осені.

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Караоке-шоу, яке упродовж багатьох років об'єднувало українців, проведуть зокрема у Луцьку, Рівному та Чернівцях. Події анонсували на сторінці фестивалю FOODFEST.

За інформацією фестивалю, "Караоке на Майдані" відбудеться:

9 серпня — у Луцьку;

23 серпня — у Рівному;

6 вересня — у Чернівцях.

Ігор Кондратюк зі своїм легендарним шоу стане частиною програм фестивалю, який відбувається у різних містах. Мешканці зможуть прийти та поностальгувати або ж здійснити свою багаторічну мрію.

Повернення шоу "Караоке на Майдані": що відомо

Скриншот відео | "Караоке на Майдані" у Львові Фото: колаж Фокус

Варто зазначити, що 13 липня шоу "Караоке на Майдані" знімали у Львові. Концепція шоу залишилася незмінною: мікрофон передають учасникам з рук в руки, люди виступають без жодних фонограм, застосовуючи лише живе виконання. Незмінним залишився і ведучий, який став символом шоу: Ігор Кондратюк, як і колись, виходить на сцену, аби заспівати разом із українцями.

У Львові під час шоу мешканці виконали "Червону руту". Очевидці розповідали, що теперішня ціль "Караоке на Майдані" — благодійна, в межах проєкту збирають кошти для українських воїнів.

Нагадаємо, "Караоке на Майдані" — один із найбільш рейтингових телепроєктів України, що протримався на місцевому ринку 20 років. Раніше ідейним продовженням проєкту стало шоу "Шанс" з ведучим Андрієм Кузьменком та Наталією Могилевською. Учасники, які перемагали на "Караоке на Майдані", ставали зірками "Шансу" й боролися за перемогу на великій сцені.

11 липня в інтерв'ю "Слей Шоу" Ігор Кондратюк розкритикував Вєрку Сердючку, заявивши, що у виконавця "немає мізків".

Також у розмові з журналісткою проєкту "Тур зірками на Люкс ФМ" Ігор Кондратюк пояснив, чому не афішував військову службу сина у лавах ЗСУ.