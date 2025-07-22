"Документы потеряли": заслуженный артист Украины после грандиозной славы пожаловался на копеечную пенсию

65-летний украинский актер и заслуженный артист Украины Виктор Андриенко, звезда популярного "Шоу долгоносиков", ошеломил признаниями о почти минимальной пенсии. Оказалось, что проблемой стало исчезновение документов из 90-х.

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В интервью Славе Демину актер рассказал, что несмотря на многолетнюю медийную карьеру, его пенсия сейчас — около трех тысяч гривен. Артист раскрыл причину этого — утраченные налоговые архивы.

"У меня проблема случилась. Они не могут найти документы. Я когда был директором студии, мы много зарабатывали и много платили налогов. А они потеряли те документы. И поэтому они не могут. Мы работали, это был 95 год, когда только-только начались идентификационные коды, налоговые. И это считается очень важным, потому что если ты тогда платил налоги, то совсем другая тогда у тебя пенсия", — признался Виктор Николаевич, который получает 3-4 тысячи гривен в месяц.

"Шоу долгоносиков"

Более того, Андриенко признался, что сам отказался от звания народного артиста Украины. В 2019 году он стал заслуженным артистом, а через полгода получил предложение повысить звание.

"Я отказался, потому что по Украине много актеров, которым уже и 70 лет, и которые в очереди стоят. У нас есть такая певица, Таисия Повалий, она заслуженная, а через неделю стала народной. А я считал, что нет. Вот там написано шесть лет, то через шесть лет я буду народным. Вот и все, давайте так, по-честному", — рассказал актер.

Сколько денег принесло звание

Кстати, после присвоения звания заслуженного артиста пенсия Виктора Николаевича выросла на 100 гривен.

Сейчас Андриенко зарабатывает с того, что записал аудиосказку, занимается производством мультфильма и спектаклями. Впрочем, конкретную сумму заработка отказывается называть публично.

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