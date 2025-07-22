"Документи загубили": заслужений артист України після грандіозної слави поскаржився на копійчану пенсію

65-річний український актор та заслужений артист України Віктор Андрієнко, зірка популярного "Шоу довгоносиків", приголомшив зізнаннями про майже мінімальну пенсію. Виявилося, що проблемою стало зникнення документів з 90-х.

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В інтерв'ю Славі Дьоміну актор розповів, що попри багаторічну медійну кар’єру, його пенсія наразі — близько трьох тисяч гривень. Артист розкрив причину цього — втрачені податкові архіви.

"У мене проблема сталася. Вони не можуть знайти документи. Я коли був директором студії, ми багато заробляли і багато платили податків. А вони загубили ті документи. І тому вони не можуть. Ми працювали, це був 95 рік, коли тільки-тільки почались ідентифікаційні коди, податкові. І це вважається дуже важливим, бо якщо ти тоді сплачував податки, то зовсім інша тоді в тебе пенсія", — зізнався Віктор Миколайович, який отримує 3-4 тисячі гривень на місяць.

"Шоу довгоносиків"

Ба більше, Андрієнко зізнався, що сам відмовився від звання народного артиста України. 2019 року він став заслуженим артистом, а через пів року отримав пропозицію підвищити звання.

"Я відмовився, бо по Україні багато акторів, котрим вже і 70 років, і які в черзі стоять. У нас є така співачка, Таїсія Повалій, вона заслужена, а за тиждень стала народною. А я вважав, що ні. От там написано шість років, то через шість років я буду народним. От і все, давайте так, по-чесному", — розповів актор.

Скільки грошей принесло звання

До речі, після присвоєння звання заслуженого артиста пенсія Віктора Миколайовича зросла на 100 гривень.

Наразі Андрієнко заробляє з того, що записав аудіоказку, займається виробництвом мультфільму та виставами. Втім, конкретну суму заробітку відмовляється називати публічно.

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