Жена неверного начальника, который "засветил" любовницу, прячется в особняке за 2,4 млн долларов

Жена начальника ИТ-компании Энди Байрона Меган Кэрриган "прячется в особняке за 2,4 млн долларов", а соседи критикуют "отвратительного" мужа после публичного разоблачения в измене на концерте Coldplay.

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Жена руководителя держится в тени в своем семейном особняке после громкого скандала. Об этом пишет Sun.

Меган Кэрриган пока молчит после того, как ее мужа Энди Байрона, с которым у нее двое детей, заметили за объятиями с подчиненной Кристин Кебот. Но жена, похоже, подтвердила обвинения в измене против своего мужа, удалив его фамилию из профиля в Facebook.

В настоящее время Кэрриган скрывается с членами своей семьи, включая старшую сестру Мауру, в роскошном особняке своей семьи в штате Мэн. Считается, что многие члены семьи посещали этот дом с четырьмя спальнями и четырьмя ванными комнатами в течение выходных.

Но непонятно, приходил ли сам Байрон поговорить со своей женой после курьеза на концерте Coldplay.

Энди Байрона поймали на измене с подчиненной, которая также замужем Фото: коллаж Фокус

Соседи раскритиковали неверного начальника

Соседи, которые живут в этом районе, раскритиковали действия Байрона как "отвратительные" и сказали, что Меган и ее семья "заслуживают приватности".

Один разъяренный местный житель заявил: "Все это видели, но семья не хочет об этом говорить".

Энди Байрон и его любовница-подчиненная Кристин Кебот были застигнуты врасплох, когда их улыбающиеся лица появились на большом экране на концерте Coldplay в Бостоне. Оказалось, что двое они женаты. А их испуганная реакция на съемку привлекла внимание всего мира, и миллионы людей сейчас обсуждают этот роман.

Реакция жены

В течение нескольких часов после того, как видео стало вирусным, поклонники заполонили Facebook Меган Кэрриган, выражая ей свою поддержку за то, что она удалила "Байрон" из своего имени, прежде чем полностью деактивировать свою учетную запись. Ее Instagram также исчез.

Байрон ушел в отставку со своей должности после того, как "не соответствовал стандартам компании". Его с женой не видели на публике с момента распространения видео, и неизвестно, разводятся ли они. Говорили, что Меган может отсудить у неверного мужа более 30 млн долларов.

Мужчина является генеральным директором компании по разработке программного обеспечения Astronomer, состояние которой превышает 1,3 миллиарда долларов, с июля 2023 года.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, видео измены начальника компании быстро стало вирусным, а пользователи соцсетей начали высмеивать любовников и создавать мемы.