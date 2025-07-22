Дружина невірного начальника, який "засвітив" коханку, ховається в особняку за 2,4 млн доларів

Дружина начальника ІТ-компанії Енді Байрона Меган Керріган "ховається в особняку за 2,4 млн доларів", а сусіди критикують "огидного" чоловіка після публічного викриття у зраді на концерті Coldplay.

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Дружина керівника тримається в тіні у своєму сімейному особняку після гучного скандалу. Про це пише Sun.

Меган Керріган поки що мовчить після того, як її чоловіка Енді Байрона, з яким у неї двоє дітей, помітили за обіймами з підлеглою Крістін Кебот. Але дружина, схоже, підтвердила звинувачення у зраді проти свого чоловіка, видаливши його прізвище з профілю у Facebook.

Наразі Керріган ховається з членами своєї родини, включаючи старшу сестру Мауру, у розкішному особняку своєї родини в штаті Мен. Вважається, що багато членів родини відвідували цей будинок з чотирма спальнями та чотирма ванними кімнатами протягом вихідних.

Але незрозуміло, чи приходив сам Байрон поговорити зі своєю дружиною після курйозу на концерті Coldplay.

Енді Байрона зловили на зраді з підлеглою, яка також одружена Фото: колаж Фокус

Сусіди розкритикували невірного начальника

Сусіди, які живуть у цьому районі, розкритикували дії Байрона як "огидні" та сказали, що Меган та її родина "заслуговують на приватність".

Один розлючений місцевий житель заявив: "Усі це бачили, але родина не хоче про це говорити".

Енді Байрон та його коханка-підлегла Крістін Кебот були заскочені зненацька, коли їхні усміхнені обличчя з’явилися на великому екрані на концерті Coldplay у Бостоні. Виявилося, що двоє вони одружені. А їхня перелякана реакція на зйомку привернула увагу всього світу, і мільйони людей наразі обговорюють цей роман.

Реакція дружини

Протягом кількох годин після того, як відео стало вірусним, прихильники заполонили Facebook Меган Керріган, висловлюючи їй свою підтримку за те, що вона видалила "Байрон" зі свого імені, перш ніж повністю деактивувати свій обліковий запис. Її Instagram також зник.

Байрон пішов у відставку зі своєї посади після того, як "не відповідав стандартам компанії". Його з дружиною не бачили на публіці з моменту поширення відео, і невідомо, чи розлучаються вони. Казали, що Меган може відсудити в невірного чоловіка понад 30 млн доларів.

Чоловік є генеральним директором компанії з розробки програмного забезпечення Astronomer, статки якої перевищують 1,3 мільярда доларів, з липня 2023 року.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, відео зради начальника компанії швидко стало вірусним, а користувачі соцмереж почали висміювати коханців та створювати меми.