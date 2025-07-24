18 лет разницы: Тоня Матвиенко показала своих детей на отдыхе в Испании (фото)
Украинская певица Тоня Матвиенко с двумя дочками поехала отдыхать на море в Испанию и показала редкие семейные кадры. В солнечную страну она отправилась без мужа Арсена Мирзояна.
На фото, которые исполнительница выложила в Instagram, Нина и Ульяна плещутся в воде, гуляют по городу, пробуют местные блюда и тому подобное.
В Испанию Тоня отправилась без своего мужа Арсена Мирзояна.
Дочери Тони Матвиенко: что известно
Тоня Матвиенко имеет двух дочерей от разных отношений — Ульяну и Нину, а между ними — около 18 лет разницы.
Ульяна родилась, когда артистке было всего 17 лет — еще во время школьного обучения. Она не пошла по пути матери, а выбрала режиссерскую специальность и сейчас работает помощницей режиссера на съемочных площадках.
Кроме кино, старшая дочь звезды сцены запустила собственный бизнес — кейтеринг для выездных событий, ведет YouTube-канал. Ульяна живет отдельно длительное время вместе со своим парнем, снимая квартиру.
В 2017 году Матвиенко вышла замуж за певца Арсена Мирзояна. Сейчас артистка с мужем воспитывает общую дочь Нину.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Правоохранители сообщили о подозрении 63-летнему водителю такси из сервиса Bolt, который в июне избил Тоню Матвиенко.
- Тоня Матвиенко удивила кардинальным перевоплощением и стала брюнеткой.
Кроме того, представители службы такси сообщили, почему заблокировали аккаунт артистки после конфликта.