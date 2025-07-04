Избиение Тони Матвиенко: в Bolt объяснили, почему после конфликта заблокировали певицу

Представители службы такси сообщили, что после получения дополнительной информации сразу разблокировали учетную запись украинской артистки. Мол, временная блокировка произошла в рамках стандартной процедуры.

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В комментарии Фокусу представительница компании Bolt отметила, что в случае конфликтных ситуаций они приостанавливают действие профиля, чтобы выяснить обстоятельства дела.

"Сообщение о блокировании пассажирки касалось стандартной процедуры проверки, которая применяется при расследовании инцидентов. В случае поступления обращений относительно поведения водителей компания тщательно изучает ситуацию и связывается со всеми участниками инцидента. В зависимости от случая, описания проблемы пассажиром, истории и рейтинга водителя, мы решаем, как действовать в той или иной ситуации. Иногда с целью расследования, мы блокируем всех участников инцидента, что позволяет нам лучше разобраться в деталях и принять наиболее обоснованное решение", — говорится в объяснении от службы такси.

Полиция уже нашла водителя такси Фото: Киевская городская прокуратура

Вместе с тем, мы обратились за комментарием и к самой Тоне Матвиенко. Ее помощники отказались предоставлять дополнительные объяснения. Мол, все детали конфликта певица выложила в Instagram.

Bolt приостановила аккаунт артистки

Недавно сообщалось, что Bolt приостановила аккаунт артистки. Об этом сама Матвиенко сообщила в своем Instagram, опубликовав скриншот переписки с командой поддержки. В переписке представитель компании поинтересовался, получила ли пассажирка травмы, а также, нужна ли ей медицинская помощь. В других сообщениях говорилось о том, что появились сообщения, что сама певица якобы угрожала водителю.

Учетную запись Тони Матвиенко временно приостанавливали Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В понедельник, 30 июня, Тоня Матвиенко рассказала, что ее избил таксист. По словам артистки, словесная перепалка между ними переросла в рукоприкладство.

Позже в Киеве задержали таксиста службы Bolt, который якобы избил заслуженную артистку Украины. Сейчас продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 126 УКУ — побои и истязания.

После этого водитель, которого обвинили в избиении Тони Матвиенко, рассказал свою версию событий: почему он это сделал.