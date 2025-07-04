В деле избиения Тони Матвиенко всплыли новые детали: есть подозрение, что певица начала первой (фото)

Служба такси Bolt приостановила аккаунт Тони Матвиенко, заподозрив ее в угрозах и попытке нанести физический вред водителю. Этот шаг изрядно удивил украинскую артистку.

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Об этом она сообщила в своем Instagram, опубликовав скриншот переписки с командой поддержки Bolt.

Сервис такси, водитель которого якобы агрессивно вел себя с Тоней Матвиенко и ударил ее, вместо извинений приостановил ее учетную запись для проведения более детального расследования.

Новый поворот в деле

В переписке представитель компании поинтересовался, получила ли пассажирка травмы, а также, нужна ли ей медицинская помощь. В других сообщениях говорилось о том, что они получили сообщение, якобы сама певица угрожала водителю. Из-за этого ее аккаунт приостановили для проведения расследования.

Учетную запись Тони Матвиенко приостановили Фото: Instagram

"Мы получили сообщение о попытке нанесения физического вреда водителю и его имуществу, а также угрозы физической расправы. Пожалуйста, прокомментируйте данную ситуацию. Как вы считаете, почему мы могли получить подобное сообщение?" — поинтересовались в Bolt.

Ответила ли артистка на эти вопросы, из скриншота переписки не понятно.

Комментарии сторон

Фокус обратился к Bolt с просьбой о дополнительном комментарии касательно этой ситуации. Представители Тони Матвиенко отреагировали на наш запрос, но отказались комментировать, подтвердив, что скриншот настоящий (сейчас этой сториз нет в Instagram певицы).

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Тоня Матвиенко рассказала об избиении таксистом 30 июня. По словам артистки, словесная перепалка между ними переросла в рукоприкладство.

Позже в Киеве задержали таксиста службы Bolt, который якобы избил заслуженную артистку Украины. Сейчас продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 126 УКУ — побои и истязания.

После этого таксист, которого обвинили в избиении Тони Матвиенко, рассказал свою версию событий: почему он это сделал.