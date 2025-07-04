У справі побиття Тоні Матвієнко виплили нові деталі: є підозра, що співачка почала першою (фото)

Служба таксі Bolt призупинила акаунт Тоні Матвієнко, запідозривши її у погрозах та спроби завдати фізичної шкоди водію. Цей крок неабияк здивував українську артистку.

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Про це вона повідомила у своєму Instagram, опублікувавши скриншот листування з командою підтримки Bolt.

Сервіс таксі, водій якого начебто агресивно поводився з Тонею Матвієнко та вдарив її, замість вибачень тимчасово призупинив її обліковий запис для проведення детальнішого розслідування.

Новий поворот у справі

У листуванні представник компанії поцікавився, чи отримала пасажирка травми, а також, чи потрібна їй медична допомога. В інших повідомленнях йшлося про те, що вони одержали повідомлення, що сама співачка начебто погрожувала водієві. Через це її акаунт призупинили для проведення розслідування.

Обліковий запис Тоні Матвієнко призупинили Фото: Instagram

"Ми отримали повідомлення про спробу завдання фізичної шкоди водію та його майну, а також погрози фізичної розправи. Будь ласка, прокоментуйте дану ситуацію. Як ви вважаєте, чому ми могли отримати подібне повідомлення?" — поцікавились у Bolt.

Чи відповіла артистка на ці питання, зі скриншота листування не зрозуміло.

Коментарі сторін

Фокус звернувся до Bolt з проханням про додатковий коментар щодо цієї ситуації. Представники Тоні Матвієнко відреагували на наш запит, але відмовились коментувати, підтвердивши, що скриншот справжній (зараз цієї сторіз немає в Instagram співачки).

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Тоня Матвієнко розповіла про побиття таксистом 30 червня. За словами артистки, словесна перепалка між ними переросла в рукоприкладство.

Пізніше у Києві затримали таксиста служби Bolt, який начебто побив заслужену артистку України. Наразі триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 126 ККУ — побої й мордування.

Після цього таксист, якого звинуватили у побитті Тоні Матвієнко, розказав свою версію подій: чому він це зробив.