У справі побиття Тоні Матвієнко виплили нові деталі: є підозра, що співачка почала першою (фото)
Служба таксі Bolt призупинила акаунт Тоні Матвієнко, запідозривши її у погрозах та спроби завдати фізичної шкоди водію. Цей крок неабияк здивував українську артистку.
Про це вона повідомила у своєму Instagram, опублікувавши скриншот листування з командою підтримки Bolt.
Сервіс таксі, водій якого начебто агресивно поводився з Тонею Матвієнко та вдарив її, замість вибачень тимчасово призупинив її обліковий запис для проведення детальнішого розслідування.
Новий поворот у справі
У листуванні представник компанії поцікавився, чи отримала пасажирка травми, а також, чи потрібна їй медична допомога. В інших повідомленнях йшлося про те, що вони одержали повідомлення, що сама співачка начебто погрожувала водієві. Через це її акаунт призупинили для проведення розслідування.
"Ми отримали повідомлення про спробу завдання фізичної шкоди водію та його майну, а також погрози фізичної розправи. Будь ласка, прокоментуйте дану ситуацію. Як ви вважаєте, чому ми могли отримати подібне повідомлення?" — поцікавились у Bolt.
Чи відповіла артистка на ці питання, зі скриншота листування не зрозуміло.
Коментарі сторін
Фокус звернувся до Bolt з проханням про додатковий коментар щодо цієї ситуації. Представники Тоні Матвієнко відреагували на наш запит, але відмовились коментувати, підтвердивши, що скриншот справжній (зараз цієї сторіз немає в Instagram співачки).
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Тоня Матвієнко розповіла про побиття таксистом 30 червня. За словами артистки, словесна перепалка між ними переросла в рукоприкладство.
- Пізніше у Києві затримали таксиста служби Bolt, який начебто побив заслужену артистку України. Наразі триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 126 ККУ — побої й мордування.
Після цього таксист, якого звинуватили у побитті Тоні Матвієнко, розказав свою версію подій: чому він це зробив.