Побиття Тоні Матвієнко: у Bolt пояснили, чому після конфлікту заблокували співачку

Представники служби таксі повідомили, що після отримання додаткової інформації одразу розблокували обліковий запис української артистки. Мовляв, блокування відбулося в рамках стандартної процедури.

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У коментарі Фокусу представниця компанії Bolt зазначила, що в разі конфліктних ситуацій призупиняють дію профілю, аби з’ясувати обставини справи.

"Повідомлення про блокування пасажирки стосувалося стандартної процедури перевірки, яка застосовується під час розслідування інцидентів. У разі надходження звернень щодо поведінки водіїв компанія ретельно вивчає ситуацію та зв’язується з усіма учасниками інциденту. Залежно від випадку, опису проблеми пасажиром, історії та рейтингу водія, ми вирішуємо, як діяти в тій чи іншій ситуації. Іноді з метою розслідування, ми блокуємо всіх учасників інциденту, що дозволяє нам краще розібратися в деталях і прийняти найбільш обґрунтоване рішення", — йдеться у поясненні від служби таксі.

Поліція вже знайшла водія таксі Фото: Київська міська прокуратура

Разом з тим, ми звернулися за коментарем й до самої Тоні Матвієнко. Її помічники відмовилися надавати додаткові пояснення. Мовляв, усі деталі конфлікту співачка виклала в Instagram.

Bolt призупинила акаунт артистки

Нещодавно повідомлялось, що Bolt призупинила акаунт артистки. Про це Матвієнко повідомила у своєму Instagram, опублікувавши скриншот листування з командою підтримки. У листуванні представник компанії поцікавився, чи отримала пасажирка травми, а також, чи потрібна їй медична допомога. В інших повідомленнях йшлося про те, що з'явились повідомлення, що сама співачка начебто погрожувала водієві.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У понеділок, 30 червня, Тоня Матвієнко розповіла, що її побив таксист. За словами артистки, словесна перепалка між ними переросла в рукоприкладство.

Пізніше у Києві затримали таксиста служби Bolt, який начебто побив заслужену артистку України. Наразі триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 126 ККУ — побої й мордування.

Після цього водій, якого звинуватили у побитті Тоні Матвієнко, розказав свою версію подій: чому він це зробив.