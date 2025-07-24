18 років різниці: Тоня Матвієнко показала своїх дітей на відпочинку в Іспанії (фото)

Українська співачка Тоня Матвієнко з двома доньками поїхала відпочивати на море в Іспанію і показала рідкісні сімейні кадри. До сонячної країни вона вирушила без чоловіка Арсена Мірзояна.

Related video

На фото, які виконавиця виклала в Instagram, Ніна та Уляна плескаються у воді, гуляють містом, пробують місцеві страви тощо.

Тоня Матвієнко з доньками Фото: tonya_matvienko\Instagram

До Іспанії Тоня вирушила без свого чоловіка Арсена Мірзояна.

Донька Тоні Матвієнко Фото: tonya_matvienko\Instagram

Доньки Тоні Матвієнко: що відомо

Тоня Матвієнко має двох доньок від різних стосунків — Уляну та Ніну, а між ними — близько 18 років різниці.

Уляна народилась, коли артистці було лише 17 років — ще під час шкільного навчання. Вона не пішла шляхом матері, а обрала режисурний фах та наразі працює помічницею режисера на знімальних майданчиках.

Крім кіно, старша донька зірки сцени запустила власний бізнес — кейтеринг для виїзних подій, веде YouTube‑канал. Уляна живе окремо тривалий час разом зі своїм хлопцем, знімаючи квартиру.

Доньки Тоні Матвієнко відпочивають в Іспанії Фото: tonya_matvienko\Instagram

У 2017 році Матвієнко вийшла заміж за співака Арсена Мірзояна. Наразі артистка з чоловіком виховує спільну донечку Ніну.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Правоохоронці повідомили про підозру 63-річному водієві таксі із сервісу Bolt, який у червні побив Тоню Матвієнко.

Тоня Матвієнко здивувала кардинальним перевтіленням та стала брюнеткою.

Крім того, представники служби таксі повідомили, чому заблокували обліковий запис артистки після конфлікту.