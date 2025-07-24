"Я — лучшее, что с ним произошло": женщина ответила на упреки, что она не достойна своего мужа

Мать двоих детей Брук Шерберт из Великобритании ответила недоброжелателям, которые назвали ее "заурядной" по сравнению с мужем — Томом Лидсом.

Related video

Британка опубликовала видео в TikTok, где рассказала о счастливом браке и призвала критиков заняться саморефлексией. Женщина отреагировала на оскорбительный комментарий одного из зрителей: "Он довольно привлекательный парень, а ты очень заурядная, поэтому это не продлится долго".

"Забавно, как спустя 14 лет он все еще смотрит на меня так, будто я лучшее, что с ним произошло. Возможно, заурядная — это ваш аналог непринужденности", — заявила она в кадре.

Далее супруги поцеловались. Том обнял жену, демонстрируя их близость. Брук также добавила не без юмора: "Я приму "заурядную", если это принесет мне еще 14 лет такой жизни!".

Глубокие отношения

Ранее блогерша рассказывала о глубине их отношений. "Мы видели столько разных версий друг друга, поделились столькими воспоминаниями, пережили вместе много всего. Мы были рядом друг с другом во время самых тяжелых падений и самых высоких подъемов. Мы — семья и дом друг для друга. Навсегда".

Мать двоих детей Брук Шерберт из Великобритании вместе со своим мужем Фото: TikTok Мать двоих детей Брук Шерберт из Великобритании вместе со своим мужем Фото: TikTok

Брук также обратилась к хейтерам и попросила их заняться собственной жизнью, а не комментировать жизнь других людей, когда об этом не просят.

"К безликим и безымянным людям, которые считают, что могут вот так разговаривать с незнакомцами в интернете: я действительно надеюсь, что вы получите помощь, чтобы выбраться из этой черной ямы. Займитесь внутренней работой и подумайте о себе вместо того, чтобы нападать на других", — подытожила автор.

Зрители поддержали женщину

"Если эта девушка "заурядная", то для остальных из нас нет надежды", — написал один из комментаторов;

"Почему кто-то оставляет такие отвратительные комментарии? Думаю, кто-то завидует", — добавил другой.

Третий пользователь прокомментировал: "Я вижу просто красивую и счастливую пару";

"Где именно она заурядная?" — спросил еще один подписчик.

Один из зрителей сделал более глубокий вывод: "Этот комментарий явно от человека, который никогда не имел настоящей любви в жизни. Продолжай сиять".

Видео за сутки собрало 158 тысяч просмотров, множество лайков и репостов. Пользователи сети поддержали женщину и раскритиковали содержание оскорбительного комментария.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Молодая пара, Кеннеди и Брайан, спровоцировали настоящий ажиотаж в TikTok, поделившись своим опытом раннего брака. Их видео собрало более 9,8 миллиона просмотров и вызвало волну противоречивых комментариев.

А женщина, которая поехала работать няней в Испанию, неожиданно для себя влюбилась в сына своего работодателя.

Кроме того, 65-летняя женщина призналась в отношениях с мужчиной, который младше на 21 год. По ее словам, окружающие относятся к их роману с предубеждением и подозревают, что партнера интересует только физическая сторона отношений.