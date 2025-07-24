"Я – найкраще, що з ним сталося": жінка відповіла на закиди, що вона не достойна свого чоловіка

Мати двох дітей Брук Шерберт з Великої Британії відповіла недоброзичливцям, які назвали її "пересічною" порівняно з чоловіком — Томом Лідсом.

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Британка опублікувала відео у TikTok, де розповіла про щасливий шлюб та закликала критиків зайнятися саморефлексією. Жінка відреагувала на образливий коментар одного з глядачів: "Він досить привабливий хлопець, а ти дуже пересічна, тому це не триватиме довго".

"Кумедно, як через 14 років він все ще дивиться на мене так, ніби я найкраще, що з ним сталося. Можливо, пересічна — це ваш аналог невимушеності", — заявила вона у кадрі.

Далі подружжя поцілувалося. Том обійняв дружину, демонструючи їхню близькість. Брук також додала не без гумору: "Я прийму "пересічну", якщо це принесе мені ще 14 років такого життя!".

Глибокі стосунки

Раніше блогерка розповідала про глибину їхніх стосунків. "Ми бачили стільки різних версій один одного, поділилися стількома спогадами, пережили разом багато всього. Ми були поруч один з одним під час найважчих падінь та найвищих підйомів. Ми — сім'я та дім один для одного. Назавжди".

Мати двох дітей Брук Шерберт з Великої Британії разом зі своїм чоловіком Фото: TikTok Мати двох дітей Брук Шерберт з Великої Британії разом зі своїм чоловіком Фото: TikTok

Брук також звернулася до хейтерів й попросила їх зайнятися власним життям, а не коментувати життя інших людей, коли про це не просять.

"До безликих та безіменних людей, які вважають, що можуть ось так розмовляти з незнайомцями в інтернеті: я справді сподіваюся, що ви отримаєте допомогу, аби вибратися з цієї чорної ями. Займіться внутрішньою роботою та подумайте про себе замість того, щоб нападати на інших", — підсумувала авторка.

Глядачі підтримали жінку

"Якщо ця дівчина "пересічна", то для решти з нас немає надії", — написав один з коментаторів;

"Чому хтось залишає такі огидні коментарі? Думаю, хтось заздрить", — додав інший.

Третій користувач прокоментував: "Я бачу просто красиву та щасливу пару";

"Де саме вона пересічна?" — запитав ще один підписник.

Один з глядачів зробив глибший висновок: "Цей коментар явно від людини, яка ніколи не мала справжнього кохання у житті. Продовжуй сяяти".

Відео за добу зібрало 158 тисяч переглядів, безліч вподобайок та репостів. Користувачі мережі підтримали жінку та розкритикували зміст образливого коментаря.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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