Запятнали репутацию: Prada вляпался в скандал, показав сандалии из коллекции весна-лето 2026

Итальянский модный дом Prada оказался в центре скандала после презентации мужских сандалий на показе в Милане, дизайн которых почти полностью повторяет традиционную индийскую обувь — колхапурские чапалы. Бренд был уличен в культурной апроприации, что вызвало оживленное обсуждение в Индии и заставило Prada официально извиниться и подтвердить происхождение вдохновения.

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Как сообщает CNN, новую модель сандалий Prada показали на мужском модном показе в Милане. Обувь, выполненная из коричневой кожи с декоративными кольцами для пальцев и сложной ручной строчкой, напомнила многим индийцам классические колхапурские чапалы — сандалии, которые изготавливают вручную еще с XIII века. Изначально бренд не прокомментировал сходство и не указал источник вдохновения, что спровоцировало волну критики в соцсетях и обвинения в игнорировании наследия индийских ремесленников.

Колхапурские чапалы

Дискуссия вокруг возможного "заимствования" продолжалась несколько дней. Как пишет The Guardian, Prada представила модель как "кожаные плоские сандалии", не упомянув индийские корни. В ответ на растущий резонанс компания в конце концов направила официальное письмо в индийскую отраслевую организацию, в котором подтвердила: сандалии из коллекции весна-лето 2026 года действительно были вдохновлены традиционной индийской обувью.

Цена вопроса: $12 против $800

Эти сандалии, известные своей долговечностью, стоят в Индии около 12 долларов, тогда как сандалии Prada продаются по цене более 800 долларов. Индийские ремесленники "проигрывают, в то время как мировые бренды наживаются на нашей культуре", — передает The Guardian слова главы индийского конгломерата RPG Group Харша Гоенка.

В комментарии для CNN представители бренда заявили, что Prada "всегда уважает мастерство, историю и дизайнерские традиции". Также отмечалось, что компания уже провела встречи с индийскими производителями обуви, чтобы обсудить возможность будущего партнерства.

По мнению обозревателей, такая реакция Prada свидетельствует о нежелании потерять индийского покупателя — перспективного потребителя товаров класса люкс. Вместе с тем ситуация напомнила о хронических проблемах, с которыми сталкиваются глобальные модные бренды, пытаясь интерпретировать культуру других стран, не всегда понимая ее контекст.

Напомним, ранее Фокус писал что:

Кроме того: британский актер Бенедикт Камбербэтч стал новым лицом Prada, появившись на постерах, снятых Вилли Вандерперре.