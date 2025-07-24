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Стиль жизни

Запятнали репутацию: Prada вляпался в скандал, показав сандалии из коллекции весна-лето 2026

Prada официально извинились и подтвердили происхождение вдохновения
Модный дом Prada оказался в центре скандала после презентации мужских сандалий | Фото: скриншот/CNN

Итальянский модный дом Prada оказался в центре скандала после презентации мужских сандалий на показе в Милане, дизайн которых почти полностью повторяет традиционную индийскую обувь — колхапурские чапалы. Бренд был уличен в культурной апроприации, что вызвало оживленное обсуждение в Индии и заставило Prada официально извиниться и подтвердить происхождение вдохновения.

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Как сообщает CNN, новую модель сандалий Prada показали на мужском модном показе в Милане. Обувь, выполненная из коричневой кожи с декоративными кольцами для пальцев и сложной ручной строчкой, напомнила многим индийцам классические колхапурские чапалы — сандалии, которые изготавливают вручную еще с XIII века. Изначально бренд не прокомментировал сходство и не указал источник вдохновения, что спровоцировало волну критики в соцсетях и обвинения в игнорировании наследия индийских ремесленников.

Дизайн Prada почти полностью повторяет традиционную индийскую обувь
Колхапурские чапалы

Дискуссия вокруг возможного "заимствования" продолжалась несколько дней. Как пишет The Guardian, Prada представила модель как "кожаные плоские сандалии", не упомянув индийские корни. В ответ на растущий резонанс компания в конце концов направила официальное письмо в индийскую отраслевую организацию, в котором подтвердила: сандалии из коллекции весна-лето 2026 года действительно были вдохновлены традиционной индийской обувью.

Цена вопроса: $12 против $800

Эти сандалии, известные своей долговечностью, стоят в Индии около 12 долларов, тогда как сандалии Prada продаются по цене более 800 долларов. Индийские ремесленники "проигрывают, в то время как мировые бренды наживаются на нашей культуре", — передает The Guardian слова главы индийского конгломерата RPG Group Харша Гоенка.

В комментарии для CNN представители бренда заявили, что Prada "всегда уважает мастерство, историю и дизайнерские традиции". Также отмечалось, что компания уже провела встречи с индийскими производителями обуви, чтобы обсудить возможность будущего партнерства.

По мнению обозревателей, такая реакция Prada свидетельствует о нежелании потерять индийского покупателя — перспективного потребителя товаров класса люкс. Вместе с тем ситуация напомнила о хронических проблемах, с которыми сталкиваются глобальные модные бренды, пытаясь интерпретировать культуру других стран, не всегда понимая ее контекст.

Напомним, ранее Фокус писал что:

Кроме того: британский актер Бенедикт Камбербэтч стал новым лицом Prada, появившись на постерах, снятых Вилли Вандерперре.