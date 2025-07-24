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Заплямували репутацію: Prada вляпався у скандал, показавши сандалії з колекції весна-літо 2026

Prada офіційно вибачилися і підтвердили походження натхнення
Модний дім Prada опинився в центрі скандалу після презентації чоловічих сандалій | Фото: скриншот/CNN

Італійський модний дім Prada опинився в центрі скандалу після презентації чоловічих сандалій на показі в Мілані, дизайн яких майже повністю повторює традиційне індійське взуття – колхапурські чапали. Бренд визнали у культурній апропріації, що викликало жваве обговорення в Індії та змусило Prada офіційно вибачитися і підтвердити походження натхнення.

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Як повідомляє CNN, нову модель сандалій Prada показали на чоловічому модному показі в Мілані. Взуття, виконане з коричневої шкіри з декоративними кільцями для пальців і складною ручною строчкою, нагадало багатьом індійцям класичні колхапурські чапали – сандалі, які виготовляють вручну ще з XIII століття. Спершу бренд не прокоментував подібність і не вказав джерело натхнення, що спровокувало хвилю критики в соцмережах і звинувачення в ігноруванні спадщини індійських ремісників.

Дизайн Prada майже повністю повторює традиційне індійське взуття
Колхапурські чапали

Дискусія довкола можливого "запозичення" тривала кілька днів. Як пише The Guardian, Prada представила модель як "шкіряні плоскі сандалі", не згадавши індійське коріння. У відповідь на зростаючий резонанс компанія врешті направила офіційного листа до індійської галузевої організації, у якому підтвердила: сандалі з колекції весна-літо 2026 року справді були натхнені традиційним індійським взуттям.

Ціна питання: $12 проти $800

Ці сандалі, відомі своєю довговічністю, коштують в Індії близько 12 доларів, тоді як сандалі Prada продаються за ціною понад 800 доларів. Індійські ремісники "програють, тоді як світові бренди наживаються на нашій культурі", – передає The Guardian слова голови індійського конгломерату RPG Group Харша Гоенка.

У коментарі для CNN представники бренду заявили, що Prada "завжди поважає майстерність, історію та дизайнерські традиції". Також зазначалося, що компанія вже провела зустрічі з індійськими виробниками взуття, щоб обговорити можливість майбутнього партнерства.

На думку оглядачів, така реакція Prada свідчить про небажання втратити індійського покупця – перспективного споживача товарів класу люкс. Разом із тим ситуація нагадала про хронічні проблеми, з якими стикаються глобальні модні бренди, намагаючись інтерпретувати культуру інших країн, не завжди розуміючи її контекст.

Нагадаємо, раніше Фокус писав що:

Крім того: британський актор Бенедикт Камбербетч став новим обличчям Prada, з'явившись на постерах, знятих Віллі Вандерперре.