Заплямували репутацію: Prada вляпався у скандал, показавши сандалії з колекції весна-літо 2026

Італійський модний дім Prada опинився в центрі скандалу після презентації чоловічих сандалій на показі в Мілані, дизайн яких майже повністю повторює традиційне індійське взуття – колхапурські чапали. Бренд визнали у культурній апропріації, що викликало жваве обговорення в Індії та змусило Prada офіційно вибачитися і підтвердити походження натхнення.

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Як повідомляє CNN, нову модель сандалій Prada показали на чоловічому модному показі в Мілані. Взуття, виконане з коричневої шкіри з декоративними кільцями для пальців і складною ручною строчкою, нагадало багатьом індійцям класичні колхапурські чапали – сандалі, які виготовляють вручну ще з XIII століття. Спершу бренд не прокоментував подібність і не вказав джерело натхнення, що спровокувало хвилю критики в соцмережах і звинувачення в ігноруванні спадщини індійських ремісників.

Колхапурські чапали

Дискусія довкола можливого "запозичення" тривала кілька днів. Як пише The Guardian, Prada представила модель як "шкіряні плоскі сандалі", не згадавши індійське коріння. У відповідь на зростаючий резонанс компанія врешті направила офіційного листа до індійської галузевої організації, у якому підтвердила: сандалі з колекції весна-літо 2026 року справді були натхнені традиційним індійським взуттям.

Ціна питання: $12 проти $800

Ці сандалі, відомі своєю довговічністю, коштують в Індії близько 12 доларів, тоді як сандалі Prada продаються за ціною понад 800 доларів. Індійські ремісники "програють, тоді як світові бренди наживаються на нашій культурі", – передає The Guardian слова голови індійського конгломерату RPG Group Харша Гоенка.

У коментарі для CNN представники бренду заявили, що Prada "завжди поважає майстерність, історію та дизайнерські традиції". Також зазначалося, що компанія вже провела зустрічі з індійськими виробниками взуття, щоб обговорити можливість майбутнього партнерства.

На думку оглядачів, така реакція Prada свідчить про небажання втратити індійського покупця – перспективного споживача товарів класу люкс. Разом із тим ситуація нагадала про хронічні проблеми, з якими стикаються глобальні модні бренди, намагаючись інтерпретувати культуру інших країн, не завжди розуміючи її контекст.

Нагадаємо, раніше Фокус писав що:

Крім того: британський актор Бенедикт Камбербетч став новим обличчям Prada, з'явившись на постерах, знятих Віллі Вандерперре.