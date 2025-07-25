Украинский подросток отказался помочь военному и публично сжег доллары (видео)

Украинский блогер-провокатор Роман Остап, который уже неоднократно попадал в скандалы, отказался донатить для украинской армии. Вместо этого юноша на камеру поджег купюру номиналом 100 долларов.

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Впервые видео появилось во время прямого эфира в TikTok, а дальше разошлось в Telegram, где пользователи сети начали обсуждать этот поступок, обвиняя подростка в равнодушии и цинизме.

Сжег доллары на камеру

"Иди на*й. Я не буду никому ничего донатить. Почему меня это должно касаться? Я сейчас вообще сожгу чью-то зарплату. Не, гривны я не буду трогать, я же в Киеве все-такие. С х*ли я должен еще что-то донатить. Вы, наверное, не видели такое (показывает пачку долларов — Ред.)", — говорит на камеру Роман (особенности речи сохранены без изменений).

Далее парень сжигает 100-долларовую купюру, добавляя, что на днях поставил еще 500 долларов на бой чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

В конце видео он демонстрирует пепел в тарелке. "По*й", — подытожил он.

Кто такой Роман Остап?

Молодой украинский блогер, активный преимущественно в TikTok, Instagram и на YouTube, имеет примерно 40 тысяч подписчиков на каждой из платформ. Часто использует различные формы треш-контента: демонстрация денег, украшений, организация акций.

В апреле 2025 года Роман Остап стал фигурантом скандала, когда вместе с друзьями разъезжал на лимузине в центре столицы, слушая музыку российского хип-хоп исполнителя.

Видео появилось на YouTube, в TikTok и Instagram, вызвав критику со стороны общественности. Тогда правоохранители оформили на него протокол за мелкое хулиганство.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Известная украинская блогерша Candy Superstar устроила ковбойский праздник за 3 миллиона гривен. Гостей развлекал Павел Зибров, Виталий Козловский и Леся Никитюк.

Блогершу Софию Комендант и ее парня Дениса посреди столицы остановили трое мужчин в форме с требованием показать содержимое сумок и телефонов, после чего мужчину мобилизовали. Инфлюенсерка говорит, что "это просто похищение".

Кроме того, блогер Александр Волошин, который покинул Украину летом прошлого года, прошел путь Сантьяго и планирует показать двухчасовое видео об этом.