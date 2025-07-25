Український підліток відмовився допомогти військовому і привселюдно спалив долари (відео)

Український блогер-провокатор Роман Остап, який уже неодноразово потрапляв у скандали, відмовився донатити для українського війська. Натомість юнак на камеру підпалив купюру номіналом 100 доларів.

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Вперше відео з’явилося під час прямого ефіру в TikTok, а далі розійшлося в Telegram, де користувачі мережі почали обговорювати цей вчинок, звинувачуючи підлітка в байдужості та цинізмі.

Спалив долари на камеру

"Йди на*уй. Я не буду нікому нічого донатить. Чого мене це має касатися? Я сєйчас вобщє спалю чиюсь зарплату. Нє, гривні я не буду трогати, я ж в Києві всьо-такі. З х*лі я маю ще шось донатить. Ви, навєрно, не бачили таке (показує пачку доларів — Ред.)", — каже на камеру Роман (особливості мови збережені без змін).

Далі хлопець спалює 100-доларову купюру, додаючи, що днями поставив ще 500 доларів на бій чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

У кінці відео він демонструє попіл в тарілці. "По*й", — підсумував він.

Хто такий Роман Остап?

Молодий український блогер, активний переважно у TikTok, Instagram та на YouTube, має приблизно 40 тисяч підписників на кожній з платформ. Часто використовує різні форми треш-контенту: демонстрація грошей, прикрас, організація акцій.

У квітні 2025 року Роман Остап став фігурантом скандалу, коли разом із друзями роз’їжджав на лімузині в центрі столиці, слухаючи музику російського хіп-хоп виконавця.

Відео з’явилось на YouTube, у TikTok та Instagram, викликавши критику з боку громадськості. Тоді правоохоронці оформили на нього протокол за дрібне хуліганство.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Відома українська блогерка Candy Superstar влаштувала ковбойське свято за 3 мільйони гривень. Гостей розважав Павло Зібров, Віталій Козловський і Леся Нікітюк.

Блогерку Софію Комендант та її хлопця Дениса посеред столиці зупинили троє чоловіків у формі з вимогою показати вміст сумок та телефонів, після чого чоловіка мобілізували. Інфлюенсерка каже, що "це просто викрадення".

Крім того, блогер Олександр Волошин, який покинув Україну влітку минулого року, пройшов шлях Сантьяго та планує показати двогодинне відео про це.