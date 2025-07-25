"Хочу жити тут і зараз": українка влаштувала вечірку за 3 мільйони гривень — там був весь бомонд (фото)
Відома українська блогерка Candy Superstar влаштувала ковбойське свято за 3 мільйони гривень. Гостей розважав Павло Зібров, Віталій Козловський і Леся Нікітюк.
Судячи з опублікованих фото, на вечірці в стилі Дикого Заходу були ковбої на справжніх конях, парк розваг, родео, а також тир із реальною зброєю. Ведучою заходу стала Леся Нікітюк, яка нещодавно народила первістка. Як минуло свято, де зібрався український бомонд, — дізнався Фокус.
"Я забула про свій день народження. Серйозно. Була так занурена в роботу, що взагалі не планувала святкувати, — зізнається Candy Superstar. — А потім думаю: стоп. Я ж завжди мріяла про гучне, божевільне, ефектне свято. Ну то чого чекати? Я хочу жити зараз. Я заслуговую на це".
Candy каже, що у дитинстві її дні народження обмежувалися букетиком квітів з маминого городу. Вона жила в селі, і на помпезне святкування грошей не було.
"Жодних кульок, гостей чи тортів. Просто квіти — і все. Але в мені з того часу жила мрія: колись я буду жити яскраво. І я дотримала слова перед тією маленькою дівчинкою, якою була", — додає блогерка.
Ковбойська мрія
За словами Candy, ідеї для вечірки змінювались. Спочатку вона мріяла про вечірку в стилі Netflix, де кожен гість приходив би в образі улюбленого кіногероя, але врешті переміг Техас — атмосфера шерифів, пилу і музики кантрі.
Локацію для святкування будували дві доби. Гостей зустрічали актори в образах ковбоїв на живих конях. Далі вони могли піти в тир, покататися на родео-бикові або інших атракціонах. До їхніх послуг було ціле містечко в стилі вестерну.
Нікітюк, Зібров і Козловський
Леся Нікітюк з’явилась у ковбойському образі всього через місяць після пологів. Вона підготувала для іменинниці персональну пісню. "Всі були в шоці. Леся — абсолютний ексклюзив. Ніхто не чекав її побачити, ще й у такій формі, ще й у такому стилі", — згадує блогерка.
Розважав публіку Павло Зібров з хітом "День народження".
А головним подарунком вечора став виступ Віталія Козловського. Співка виконав свою перекладену на українську мову "Пінаколаду", а під час задування свічок — заспівав "Happy Birthday".
Ціна вечора: 3 мільйони гривень
Вечірка обійшлася в 3 мільйони гривень. Candy твердо переконана, що це не марнотратство, а життєва позиція.
"Це не просто вечірка. Це — моє кіно, мій момент. У нас така реальність, що ніхто не знає, чи буде завтра. Тому я хочу жити тут і зараз. І дарувати собі радість", — пояснює зірка мережі.
Блогерка також похизувалася дорогими подарунками — окулярами Cartier Clash за 70 тисяч гривень, десятками парфумів, а також піснями від блогерів-мільйонників — Діми Варварука та Іри Пістрюги.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ніколас Карма (справжнє ім'я Микола Бучак) купив квартиру після трьох років накопичень.
- Відомий львівський блогер "зловив" на вулицях міста дівчину, запитавши її про вартість образу. Наразі вона ніде не працює та не навчається, перебуваючи в пошуках себе.
Крім того, блогер Олександр Волошин, який покинув Україну влітку минулого року, пройшов шлях Сантьяго та планує показати двогодинне відео про це.