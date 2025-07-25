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Стиль життя

"Хочу жити тут і зараз": українка влаштувала вечірку за 3 мільйони гривень — там був весь бомонд (фото)

Леся Нікітюк на святі Candy Superstar
Леся Нікітюк стала ведучої вечірки у Candy Superstar | Фото: Фокус

Відома українська блогерка Candy Superstar влаштувала ковбойське свято за 3 мільйони гривень. Гостей розважав Павло Зібров, Віталій Козловський і Леся Нікітюк.

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Судячи з опублікованих фото, на вечірці в стилі Дикого Заходу були ковбої на справжніх конях, парк розваг, родео, а також тир із реальною зброєю. Ведучою заходу стала Леся Нікітюк, яка нещодавно народила первістка. Як минуло свято, де зібрався український бомонд, — дізнався Фокус.

"Я забула про свій день народження. Серйозно. Була так занурена в роботу, що взагалі не планувала святкувати, — зізнається Candy Superstar. — А потім думаю: стоп. Я ж завжди мріяла про гучне, божевільне, ефектне свято. Ну то чого чекати? Я хочу жити зараз. Я заслуговую на це".

Candy Superstar відсвяткувала день народження
Блогерка витратила на свій день народження 3 мільйони гривень
Фото: Фокус

Candy каже, що у дитинстві її дні народження обмежувалися букетиком квітів з маминого городу. Вона жила в селі, і на помпезне святкування грошей не було.

"Жодних кульок, гостей чи тортів. Просто квіти — і все. Але в мені з того часу жила мрія: колись я буду жити яскраво. І я дотримала слова перед тією маленькою дівчинкою, якою була", — додає блогерка.

Ковбойська мрія

За словами Candy, ідеї для вечірки змінювались. Спочатку вона мріяла про вечірку в стилі Netflix, де кожен гість приходив би в образі улюбленого кіногероя, але врешті переміг Техас — атмосфера шерифів, пилу і музики кантрі.

Локацію для святкування будували дві доби. Гостей зустрічали актори в образах ковбоїв на живих конях. Далі вони могли піти в тир, покататися на родео-бикові або інших атракціонах. До їхніх послуг було ціле містечко в стилі вестерну.

Нікітюк, Зібров і Козловський

Леся Нікітюк з’явилась у ковбойському образі всього через місяць після пологів. Вона підготувала для іменинниці персональну пісню. "Всі були в шоці. Леся — абсолютний ексклюзив. Ніхто не чекав її побачити, ще й у такій формі, ще й у такому стилі", — згадує блогерка.

Розважав публіку Павло Зібров з хітом "День народження".

Павло Зібров на святі Candy Superstar
Ветеран української сцени Павло Зібров розважав публіку
Фото: Фокус

А головним подарунком вечора став виступ Віталія Козловського. Співка виконав свою перекладену на українську мову "Пінаколаду", а під час задування свічок — заспівав "Happy Birthday".

Ціна вечора: 3 мільйони гривень

Вечірка обійшлася в 3 мільйони гривень. Candy твердо переконана, що це не марнотратство, а життєва позиція.

"Це не просто вечірка. Це — моє кіно, мій момент. У нас така реальність, що ніхто не знає, чи буде завтра. Тому я хочу жити тут і зараз. І дарувати собі радість", — пояснює зірка мережі.

Віталій Козловський на святі Candy Superstar
Candy Superstar і Віталій Козловський
Фото: Фокус

Блогерка також похизувалася дорогими подарунками — окулярами Cartier Clash за 70 тисяч гривень, десятками парфумів, а також піснями від блогерів-мільйонників — Діми Варварука та Іри Пістрюги.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, блогер Олександр Волошин, який покинув Україну влітку минулого року, пройшов шлях Сантьяго та планує показати двогодинне відео про це.