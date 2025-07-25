"Хочу жить здесь и сейчас": украинка устроила вечеринку за 3 миллиона гривен — там был весь бомонд (фото)

Известная украинская блогерша Candy Superstar устроила ковбойский праздник за 3 миллиона гривен. Гостей развлекал Павел Зибров, Виталий Козловский и Леся Никитюк.

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Судя по опубликованным фото, на вечеринке в стиле Дикого Запада были ковбои на настоящих лошадях, парк развлечений, родео, а также тир с реальным оружием. Ведущей мероприятия стала Леся Никитюк, которая недавно родила первенца. Как прошел праздник, где собрался украинский бомонд, — узнал Фокус.

"Я забыла о своем дне рождения. Серьезно. Была так погружена в работу, что вообще не планировала праздновать, — признается Candy Superstar, — А потом думаю: стоп. Я же всегда мечтала о громком, сумасшедшем, эффектном празднике. Ну так чего ждать? Я хочу жить сейчас. Я заслуживаю этого".

Блогерша потратила на свой день рождения 3 миллиона гривен Фото: Фокус

Candy говорит, что в детстве ее дни рождения ограничивались букетиком цветов с маминого огорода. Она жила в деревне, и на помпезное празднование денег не было.

"Никаких шариков, гостей или тортов. Просто цветы — и все. Но во мне с тех пор жила мечта: когда-то я буду жить ярко. И я сдержала слово перед той маленькой девочкой, которой была", — добавляет блогерша.

Ковбойская мечта

По словам Candy, идеи для вечеринки менялись. Сначала она мечтала о вечеринке в стиле Netflix, где каждый гость приходил бы в образе любимого киногероя, но в итоге победил Техас — атмосфера шерифов, пыли и музыки кантри.

Локацию для празднования строили двое суток. Гостей встречали актеры в образах ковбоев на живых лошадях. Далее они могли пойти в тир, покататься на родео-быке или других аттракционах. К их услугам был целый городок в стиле вестерна.

Никитюк, Зибров и Козловский

Леся Никитюк появилась в ковбойском образе всего через месяц после родов. Она подготовила для именинницы персональную песню. "Все были в шоке. Леся — абсолютный эксклюзив. Никто не ожидал ее увидеть, еще и в такой форме, еще и в таком стиле", — вспоминает блогерша.

Развлекал публику Павел Зибров с хитом "День рождения".

Ветеран украинской сцены Павел Зибров развлекал публику Фото: Фокус

А главным подарком вечера стало выступление Виталия Козловского. Певец исполнил свою переведенную на украинский язык "Пинаколаду", а во время задувания свечей — спел "Happy Birthday".

Цена вечера: 3 миллиона гривен

Вечеринка обошлась в 3 миллиона гривен. Candy твердо убеждена, что это не расточительство, а жизненная позиция.

"Это не просто вечеринка. Это — мое кино, мой момент. У нас такая реальность, что никто не знает, будет ли завтра. Поэтому я хочу жить здесь и сейчас. И дарить себе радость", — объясняет звезда сети.

Candy Superstar и Виталий Козловский Фото: Фокус

Блогерша также похвасталась дорогими подарками — очками Cartier Clash за 70 тысяч гривен, десятками духов, а также песнями от блогеров-миллионников — Димы Варварука и Иры Пистрюги.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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