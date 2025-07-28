Многодетная мама Анастасия Приходько призналась, что запрещает сыновьям и дочери (фото)

Украинская певица Анастасия Приходько показала двух старших детей и раскрыла свои секреты воспитания как многодетная мама. Оказалось, что у артистки есть ряд запретов для сыновей и дочери.

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Приходько отметила, что для нее главное — это уважение, любовь и ответственность. Именно этим понятиям артистка учит своих троих детей. В частности, звезда сцены добавила, что позволяет наследникам быть собой.

"Я позволяю своим детям быть собой. Они могут выражать эмоции, говорить о своих страхах, мечтах, о том, что им болит или что их радует. Я хочу, чтобы они знали — их услышат. Я позволяю им ошибаться, потому что только через опыт мы становимся сильнее. Я не держу их "в вате", но всегда рядом, если нужно — подхвачу. Я позволяю мечтать. Большими мечтами. Не ограничиваю в выборе профессии, стиля, интересов. Хочешь быть музыкантом — вперед. Хочешь быть ученым или блогером — прекрасно", — рассказала многодетная мама.

Анастасия Приходько с детьми Фото: Instagram prykhodko_official

Впрочем, по словам Анастасии, ее дети имеют и ряд запретов.

"А теперь о том, что я запрещаю. Нет — неуважению. К себе, к другим другим членам семьи, к старшим. Нет — лжи. Даже "во благо". Нет — лени, потому что я учу их, что надо помогать родным. Нет — равнодушию. Я учу их чувствовать чужую боль. Помогать. Быть людьми", — отметила знаменитость.

Приходько добавила, что ее дети не живут в тепличных условиях, но они растут с четким пониманием, что такое добро, честь и совесть. И она верит, что именно так вырастают "люди с большой буквы".

Дети Анастасии Приходько

В 2010 году исполнительница родила дочь Нанну от абхазского бизнесмена Нури Кухилавы. Впрочем, пара развелась в 2013 году.

В 2013 году Анастасия вышла замуж за Александра, с которым была знакома еще со школы. Супруги стали родителями двух сыновей: Гордея, который родился в 2015 году, и Луки, родившегося в 2021 году.

Анастасия Приходько с мужем Фото: instagram.com/prykhodko_official

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Приходько предположила, когда в Украине закончится война. Она считает, что именно 2028 станет годом окончания войны.