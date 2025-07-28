Багатодітна мама Анастасія Приходько зізналася, що забороняє синам і дочці (фото)

Українська співачка Анастасія Приходько показала двох старших дітей та розкрила свої секрети виховання як багатодітна мама. Виявилося, що в артистки є низка заборон для синів та доньки.

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Приходько наголосила, що для неї головне — це повага, любов та відповідальність. Саме цим поняттям артистка вчить своїх трьох дітей. Зокрема, зірка сцени додала, що дозволяє спадкоємцям бути собою.

"Я дозволяю своїм дітям бути собою. Вони можуть висловлювати емоції, говорити про свої страхи, мрії, про те, що їм болить або що їх тішить. Я хочу, щоб вони знали — їх почують. Я дозволяю їм помилятися, бо тільки через досвід ми стаємо сильнішими. Я не тримаю їх "у ваті", але завжди поруч, якщо потрібно — підхоплю. Я дозволяю мріяти. Великими мріями. Не обмежую у виборі професії, стилю, інтересів. Хочеш бути музикантом — вперед. Хочеш бути науковцем чи блогером — чудово", — розповіла багатодітна мама.

Анастасія Приходько з дітьми Фото: Instagram prykhodko_official

Втім, за словами Анастасії, її діти мають і низку заборон.

"А тепер про те, що я забороняю. Ні — неповазі. До себе, до інших інших членів родини, до старших. Ні — брехні. Навіть "на благо". Ні — ліні, бо я вчу їх, що треба допомагати рідним. Ні — байдужості. Я вчу їх відчувати чужий біль. Допомагати. Бути людьми", — зазначила знаменитість.

Приходько додала, що її діти не живуть у тепличних умовах, але вони ростуть із чітким розумінням, що таке добро, честь і совість. І вона вірить, що саме так виростають "люди з великої літери".

Діти Анастасії Приходько

У 2010 році виконавиця народила доньку Нанну від абхазького бізнесмена Нурі Кухілави. Втім, пара розлучилася у 2013 році.

У 2013 році Анастасія вийшла заміж за Олександра, з яким була знайома ще зі школи. Подружжя стало батьками двох синів: Гордія, який народився у 2015 році, та Луки, народженого у 2021 році.

Анастасія Приходько з чоловіком Фото: instagram.com/prykhodko_official

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Приходько припустила, коли в Україні закінчиться війна. Вона вважає, що саме 2028 стане роком закінчення війни.