Молодая мать 5 детей показала свой дом: люди говорят, что никогда такого не видели (фото)

27-летняя американка Гвен, мама пятерых детей, удивила зрителей в TikTok после того, как показала свой захламленный дом. Женщина не обиделась на критику, но обратилась к недоброжелателям, чтобы объяснить реалии, в которых живет большая семья.

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Ее ролик быстро стал вирусным и собрал более 2,1 миллиона просмотров. В кадре хозяйка показывает прачечную, заставленную вещами, одеждой на полу и предметами быта. Подробнее о жизни семьи, — читайте в материале Фокуса.

"Я знаю, что вы будете на меня злиться из-за этой прачечной. Это было две недели назад... Возможно, на прошлой неделе. Честно, я даже не знаю, какой сегодня день", — комментируя ситуацию, сказала Гвен.

Позиция многодетной матери

Женщина объяснила, что с пятью детьми беспорядок — обычное дело.

"Скажите, у вас есть прачечная и пять детей, которые переодеваются трижды в день, потому что постоянно хотят на улицу, в грязь, в воду? Я действительно не хочу это слышать. Мне буквально все равно. Это же грязная комната, поэтому она и будет грязной", — отметила многодетная мать.

Несмотря на сложности, Гвен собрала три пакета вещей для благотворительности, а один — вынесла в мусор. Также она убрала зимнюю одежду и начала стирать. Впрочем, призналась, что комната еще не в идеальном состоянии.

"Я не могу убирать как нормальный человек. Чтобы что-то убрать, должна сначала разобрать, а это сложно, потому что дом большой и старый", — пояснила женщина.

Мнения пользователей сети

Это видео вызвало неоднозначную реакцию. Одни пользователи возмущались: "Это абсолютно смешно!", "Позор, нет оправдания", "Никогда такого не видела". Другие же выражали поддержку: "Я ненавижу стирку. Она бесконечная!", "Пятеро детей? Вы заслуживаете медали!", "Как 26-летняя мама пятерых детей я прочувствовала это видео всей душой".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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