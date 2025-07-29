Молода матір 5 дітей показала свій дім: люди кажуть, що ніколи такого не бачили (фото)

27-річна американка Гвен, мама п’ятьох дітей, здивувала глядачів у TikTok після того, як показала свій захаращений будинок. Жінка не образилась на критику, натомість вона звернулась до недоброзичливців, щоб пояснити реалії, в яких живе велика родина.

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Її ролик швидко став вірусним й зібрав понад 2,1 мільйона переглядів. У кадрі господиня показує пральню, заставлену речами, одягом на підлозі та предметами побуту. Детальніше про життя родини, — читайте в матеріалі Фокусу.

"Я знаю, що ви будете на мене злитися через цю пральню. Це було два тижні тому… Можливо, минулого тижня. Чесно, я навіть не знаю, який сьогодні день", — коментуючи ситуацію, сказала Гвен.

Позиція багатодітної матері

Жінка пояснила, що з п’ятьма дітьми безлад — звична справа.

"Скажіть, у вас є пральня і п’ять дітей, які переодягаються тричі на день, бо постійно хочуть на вулицю, в бруд, у воду? Я дійсно не хочу це чути. Мені буквально все одно.. Це ж брудна кімната, тому вона й буде брудною", — зазначила багатодітна матір.

Попри складнощі, Гвен зібрала три пакети речей для благодійності, а один — винесла на сміття. Також вона прибрала зимовий одяг та почала прати. Утім, зізналася, що кімната ще не в ідеальному стані.

"Я не можу прибирати як нормальна людина. Щоб щось прибрати, мушу спершу розібрати, а це складно, бо будинок великий і старий", — пояснила жінка.

Думки користувачів мережі

Це відео викликало неоднозначну реакцію. Одні користувачі обурювались: "Це абсолютно смішно!", "Ганьба, немає виправдання", "Ніколи такого не бачила". Інші ж висловлювали підтримку: "Я ненавиджу прання. Воно нескінченне!", "П’ятеро дітей? Ви заслуговуєте на медаль!", "Як 26-річна мама п’ятьох дітей я відчула це відео всією душею".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

21-річну маму з Оклахоми, США, розкритикували в соціальних мережах після публікації відео з її 4-місячним сином, який важить 10,2 кг. Попри негативні коментарі, лікарі кажуть, що малюк цілком здоровий.

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