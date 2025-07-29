Лучшие подруги поменялись детьми, чтобы разыграть отца: тот не заметил разницы (фото)

Две подруги из Теннесси, США, решили разыграть отца ребенка, поменявшись младенцами. 29-летняя Мария Миллер и Джой проверяли, заметит ли 34-летний Алекс подмену.

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Веселый эксперимент прошел во время домашнего барбекю, когда Алекс готовил еду на заднем дворе. Мария передала ему Элси — дочь подруги, вместо собственной дочери Белль. Это видео стало вирусным в TikTok.

"Мы всегда шутили, что наши дети похожи на близняшек, а мой муж Алекс еще не видел Элси. Когда они приехали, а моего мужа не было дома, у нас у всех появилась идея поменять детьми", — рассказала Мария.

Отец не заметил разницы

На записи можно увидеть, как мужчина берет чужого ребенка без всяких подозрений. Он обнимает девочку, качает на руках и даже убирает волосы с ее глаз, потому что полностью убежден, что держит собственную дочь. "Честно говоря, я так и думала, что ему понадобится время, чтобы заметить разницу. Я знала, что он достаточно перегружен и занят", — призналась Мария.

Прозрение наступило, когда Джой вышла из дома, держа настоящую дочь Алекса. Отец был крайне удивлен, вдруг осознав, что все время заботился о чужом ребенке. Все в тот же миг "взорвались" смехом. "Я плохой отец, чувак", — сказал Алекс в видео после раскрытия розыгрыша.

Мнения зрителей

Это видео быстро стало вирусным, собрав 8,5 миллиона просмотров и более 558 тысяч лайков в TikTok. Пользователи оставили под записью тысячи комментариев.

"Никогда больше папа не будет забирать ребенка из садика!" — пошутил один пользователь;

Многие зрители стали на защиту Алекса, соглашаясь, что девочки очень похожи между собой. "Ему пришлось посмотреть дважды, чтобы понять, что это не его ребенок", — написал следующий комментатор;

"Мы голосуем не за плохого папу, а просто за рассеянного. Он отличный отец, судя по тому, как взаимодействует с обоими детьми!" — добавил другой.

Что касается реакции самого Алекса, Мария говорит, что мужчина был "очень шокирован и смущен".

Алекс не заметил разницы, когда ему передали чужого ребенка Фото: TikTok Алекс не заметил разницы, когда ему передали чужого ребенка Фото: TikTok

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