Найкращі подруги помінялися дітьми, щоб розіграти батька: той не помітив різниці (фото)

Дві подруги з Теннессі, США, вирішили розіграти батька дитини, помінявшись немовлятами. 29-річна Марія Міллер та Джой перевіряли, чи помітить 34-річний Алекс підміну.

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Веселий експеримент пройшов під час домашнього барбекю, коли Алекс готував їжу на задньому дворі. Марія передала йому Елсі — доньку подруги, замість власної доньки Белль. Це відео стало вірусним у TikTok.

"Ми завжди жартували, що наші діти схожі на близнючок, а мій чоловік Алекс ще не знайомився з Елсі. Коли вони приїхали, а мого чоловіка не було вдома, у нас у всіх з'явилась ідея поміняти дітьми", — розповіла Марія.

Батько не помітив різниці

У відео можна побачити, як чоловік бере чужу дитину без жодних підозр. Він обіймає дівчинку, гойдає на руках і навіть прибирає волосся з її очей, бо повністю переконаний, що тримає власну доньку. "Чесно кажучи, я так і думала, що йому знадобиться час, аби помітити різницю. Я знала, що він досить перевантажений і зайнятий", — зізналася Марія.

Прозріння настало, коли Джой вийшла з будинку, тримаючи справжню доньку Алекса. Батько був вкрай здивованим, раптом усвідомивши, що весь час піклувався про чужу дитину. Усі в ту ж мить "вибухнули" сміхом. "Я поганий батько, чувак", — сказав Алекс у відео після розкриття розіграшу.

Думки глядачів

Це відео швидко стало вірусним, зібравши 8,5 мільйона переглядів та понад 558 тисяч вподобайок у TikTok. Користувачі залишили під записом тисячі коментарів.

"Ніколи більше тато не забиратиме дитину з садочка!" — пожартував один користувач;

Багато глядачів стали на захист Алекса, погоджуючись, що дівчатка дуже схожі між собою. "Йому довелося подивитися двічі, щоб зрозуміти, що це не його дитина", — написав наступний коментатор;

"Ми голосуємо не за поганого тата, а просто за розсіяного. Він чудовий батько, судячи з того, як взаємодіє з обома дітьми!" — додав інший.

Щодо реакції самого Алекса, Марія каже, що чоловік був "дуже шокований і збентежений".

Алекс не помітив різниці, коли йому передали чужу дитину Фото: TikTok Алекс не помітив різниці, коли йому передали чужу дитину Фото: TikTok

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