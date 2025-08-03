Они не умирают после укуса: 10 популярных мифов о комарах

Комары — это привычные летние хлопоты для большинства из нас, но кроме надоедливости, они также представляют серьезную угрозу для нашего здоровья, распространяя потенциально смертельные болезни. И несмотря на то, насколько распространены эти насекомые, люди продолжают цепляться за некоторые очень распространенные заблуждения о них.

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Некоторые из слухов бессмысленны, но ряд ложных представлений на самом деле может подвергать людей опасности. Об этом пишет Huff Post.

"Существует много мифов о "жужжании" комаров, с которыми сталкивается наша команда", — сказал Джим Фредерикс, сертифицированный энтомолог.

Миф: Все комары кусают людей

"Не все комары питаются кровью", — подчеркнул Фредерикс.

Видам комаров, которые кусают, нужна кровь для развития яиц. Они на самом деле питаются нектаром и соками растений, как и бабочки.

Эксперт отметил, что среди комаров, которые питаются кровью, только самки кусают людей и других животных. Поэтому если вас укусит любое насекомое, это почти всегда самка. Самцы комаров — безвредны, они питаются нектаром.

Миф: Комаров привлекают определенные типы крови

"Хотя было опубликовано несколько статей, связывающих комаров с различными группами крови, остается много вопросов относительно того, что на самом деле привлекает комаров", — сказал Закари ДеВрис, доцент кафедры городской энтомологии в Университете Кентукки.

Трудно выделить группу крови как единственный фактор, не говоря уже о том, что кровь обычно не имеет ощутимого запаха, учитывая ее присутствие внутри (а не снаружи) нашего тела.

Между тем запах тела, выработка углекислого газа и бактерии на коже могут сделать некоторых людей более "привлекательными" для комаров. Насекомых также может привлекать тепло тела и определенные химические соединения в поте. Среди других факторов — цвет одежды (особенно красный, оранжевый, черный), беременность, употребление алкоголя и тому подобное.

Самцы комаров — безвредны, они питаются нектаром Фото: Pixabay

Миф: Комары не будут кусать вас через одежду

"Комары могут кусать через тонкую или плотно прилегающую одежду", — сказал Гейнс.

Научные исследования показали, что комары могут проникать сквозь легкие ткани, причем устойчивость к укусам зависит от толщины ткани, размера пор и плотности плетения, а не просто от наличия одежды.

В частности, свободные, плотно сплетенные ткани или одежда, обработанная инсектицидом, эффективнее снижают риск укусов комаров.

Миф: Комары кусаются только ночью

"Хотя многие комары самые активные в это время, несколько видов кусаются днем и могут создавать проблемы в течение всего дня (и ночи)", — сказала Фредерикс.

Более того, самки комаров питаются кровью, а это означает, что они ищут пищу, когда готовятся к размножению.

Комары кусаются и днем, и ночью Фото: Shutterstock

Миф: Средства от комаров неэффективны

Средства от комаров, одобренные экспертизами, проходят проверку на эффективность, иначе их нельзя будет считать репеллентами. Впрочем, средство часто смывается потом и другими формами влаги. Поэтому оно теряет эффективность и требует повторного применения, если вас начинают кусать комары после первого применения.

Миф: Все комары переносят болезни

"Многие считают комаров самыми опасными животными на планете из-за смерти, которую они вызывают из-за передачи таких заболеваний, как малярия, денге и лихорадка Западного Нила", — сказал ДеВрис.

Однако существует много видов комаров, которые либо не передают болезни, либо плохо переносят их. Многие виды насекомых отличаются своей экологией и поведением, и разные виды переносят разные болезни.

Кроме того, ДеВрис объяснил, что для передачи заболевания нужны три вещи: источник патогена, жизнеспособный хозяин и способ передачи болезни.

Многие виды комаров отличаются своей экологией и поведением Фото: Из открытых источников

Миф: Комары водятся вблизи болот

"Миф о том, что комары размножаются только в грязной воде, является опасным, поскольку он дает людям ложное ощущение безопасности", — сказал Фредерикс.

Правда в том, что комары могут размножаться в любой стоячей воде, чистой или грязной. Все, что им нужно, это немного стоячей воды, чтобы отложить яйца. Это размер крышки от бутылки с водой.

Хороший способ предотвратить размножение комаров — это обеспечить удаление стоячей воды, особенно после ливней.

Миф: Натуральные продукты так же эффективны для отпугивания комаров

"Хотя многие натуральные продукты могут быть достаточно эффективными, как репелленты, так и при непосредственном нанесении на комаров, они, как правило, имеют короткий остаточный срок действия, то есть они перестают действовать вскоре после нанесения", — сказал ДеВрис.

Это не означает, что они не работают, но скорее следует правильно установить ожидания после их использования.

Например, спреи с эфирными маслами или свечи могут быть хорошим вариантом на несколько часов, но для более длительного применения вам понадобится что-то более мощное.

Свечи могут быть хорошим вариантом на несколько часов Фото: Flickr

Миф: Употребление чеснока или витамина B1 отпугивает комаров

Хотя было бы хорошо принимать витамины, чтобы избавиться от комаров, научных доказательств этого нет. Самыми эффективными репеллентами являются средства местного применения с ингредиентами, зарегистрированными EPA, такими как DEET, пикаридин или масло лимонного эвкалипта.

Миф: Комары погибают после укуса

"Еще один важный момент заключается в том, что комары не погибают после укуса", — сказал Фредерикс.

Одна самка комара может укусить нескольких людей и животных и потенциально распространять болезни между ними.

К тому же, некоторые виды комаров могут пережить холодные зимы, входя в состояние спячки или откладывая яйца, которые могут выдерживать минусовые температуры.

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