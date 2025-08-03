Вони не помирають після укусу: 10 популярних міфів про комарів

Комарі – це звичний літній клопіт для більшості з нас, але окрім надокучливості, вони також становлять серйозну загрозу для нашого здоров'я, поширюючи потенційно смертельні хвороби. І попри те, наскільки поширені ці комахи, люди продовжують чіплятися за деякі дуже поширені помилкові уявлення про них.

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Деякі з чуток безглузді, але низка помилкових уявлень насправді може наражати людей на небезпеку. Про це пише Huff Post.

"Існує багато міфів про "дзижчання" комарів, з якими стикається наша команда", — сказав Джим Фредерікс, сертифікований ентомолог.

Міф: Усі комарі кусають людей

"Не всі комарі харчуються кров’ю", — наголосив Фредерікс.

Видам комарів, які кусають, потрібна кров для розвитку яєць. Вони насправді харчуються нектаром і соками рослин, як і метелики.

Експерт зазначив, що серед комарів, які харчуються кров’ю, лише самки кусають людей та інших тварин. Тому якщо вас вкусить будь-яка комаха, це майже завжди самка. Самці комарів — нешкідливі, вони харчуються нектаром.

Міф: Комарів приваблюють певні типи крові

"Хоча було опубліковано кілька статей, які пов’язують комарів з різними групами крові, залишається багато питань щодо того, що насправді приваблює комарів", — сказав Закарі ДеВріс, доцент кафедри міської ентомології в Університеті Кентуккі.

Важко виділити групу крові як єдиний фактор, не кажучи вже про те, що кров зазвичай не має відчутного запаху, враховуючи її присутність всередині (а не зовні) нашого тіла.

Тим часом запах тіла, вироблення вуглекислого газу та бактерії на шкірі можуть зробити деяких людей більш "привабливими" для комарів. Комах також може приваблювати тепло тіла та певні хімічні сполуки в поті. Серед інших факторів — колір одягу (особливо червоний, помаранчевий, чорний), вагітність, вживання алкоголю тощо.

Самці комарів — нешкідливі, вони харчуються нектаром Фото: Pixabay

Міф: Комарі не кусатимуть вас через одяг

"Комарі можуть кусати через тонкий або щільно прилягаючий одяг", — сказав Гейнс.

Наукові дослідження показали, що комарі можуть проникати крізь легкі тканини, причому стійкість до укусів залежить від товщини тканини, розміру пор та щільності плетіння, а не просто від наявності одягу.

Зокрема, вільні, щільно сплетені тканини або одяг, оброблений інсектицидом, ефективніше знижують ризик укусів комарів.

Міф: Комарі кусаються лише вночі

"Хоча багато комарів найактивніші в цей час, кілька видів кусаються вдень і можуть створювати проблеми протягом усього дня (і ночі)", — сказала Фредерікс.

Ба більше, самки комарів харчуються кров’ю, а це означає, що вони шукають їжу, коли готуються до розмноження.

Комарі кусаються і вдень, і вночі Фото: Shutterstock

Міф: Засоби від комарів неефективні

Засоби від комарів, схвалені експертизами, проходять перевірку на ефективність, інакше їх не можна буде вважати репелентами. Втім, засіб часто змивається потом та іншими формами вологи. Тому він втрачає ефективність і потребує повторного застосування, якщо вас починають кусати комарі після першого застосування.

Міф: Усі комарі переносять хвороби

"Багато хто вважає комарів найнебезпечнішими тваринами на планеті через смерть, яку вони спричиняють через передачу таких захворювань, як малярія, денге та лихоманка Західного Нілу", – сказав ДеВріс.

Однак існує багато видів комарів, які або не передають хвороби, або погано переносять їх. Багато видів комах відрізняються своєю екологією та поведінкою, і різні види переносять різні хвороби.

Крім того, ДеВріс пояснив, що для передачі захворювання потрібні три речі: джерело патогену, життєздатний хазяїн та спосіб передачі хвороби.

Багато видів комарів відрізняються своєю екологією та поведінкою Фото: З відкритих джерел

Міф: Комарі водяться поблизу боліт

"Міф про те, що комарі розмножуються лише в брудній воді, є небезпечним, оскільки він дає людям хибне відчуття безпеки", — сказав Фредерікс.

Правда в тому, що комарі можуть розмножуватися в будь-якій стоячій воді, чистій чи брудній. Все, що їм потрібно, це трохи стоячої води, щоб відкласти яйця. Це розмір кришки від пляшки з водою.

Хороший спосіб запобігти розмноженню комарів — це забезпечити видалення стоячої води, особливо після злив.

Міф: Натуральні продукти такі ж ефективні для відлякування комарів

"Хоча багато натуральних продуктів можуть бути досить ефективними, як репеленти, так і при безпосередньому нанесенні на комарів, вони, як правило, мають короткий залишковий термін дії, тобто вони перестають діяти невдовзі після нанесення", — сказав ДеВріс.

Це не означає, що вони не працюють, але радше слід правильно встановити очікування після їх використання.

Наприклад, спреї з ефірними оліями або свічки можуть бути хорошим варіантом на кілька годин, але для тривалішого застосування вам знадобиться щось потужніше.

Свічки можуть бути хорошим варіантом на кілька годин Фото: Flickr

Міф: Вживання часнику або вітаміну B1 відлякує комарів

Хоча було б добре приймати вітаміни, щоб позбутися комарів, наукових доказів цього немає. Найефективнішими репелентами є засоби місцевого застосування з інгредієнтами, зареєстрованими EPA, такими як DEET, пікаридин або олія лимонного евкаліпта.

Міф: Комарі гинуть після укусу

"Ще один важливий момент полягає в тому, що комарі не гинуть після укусу", — сказав Фредерікс.

Одна самка комара може вкусити кількох людей і тварин і потенційно поширювати хвороби між ними.

До того ж, деякі види комарів можуть пережити холодні зими, входячи в стан сплячки або відкладаючи яйця, які можуть витримувати мінусові температури.

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