В небольшом городе людям официально запретили умирать: на кладбище закончились места (фото)

Власти небольшого испанского городка Ланхарон, расположенного в провинции Гранада (Андалусия), более четверти века назад приняли один из самых экстравагантных законов в мире — официальный запрет на смерть.

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Этот шаг сделал тогдашний мэр Хосе Рубио в 1999 году, реагируя на критическую ситуацию — местное кладбище было переполнено, а новых участков под захоронения не предусматривалось. Об этом пишет издание Deseret News.

В документе жителей призвали "заботиться о своем здоровье максимально тщательно, чтобы не умереть, пока городской совет не решит проблему с новым местом для захоронений".

Абсурдный закон

Несмотря на абсурдность закона, жители восприняли его с юмором, а сам мэр заявил: "Я всего лишь мэр. Надо мной есть Бог, который, в конце концов, руководит всем".

Этот символический закон стал известным далеко за пределами Испании, привлекая внимание как журналистов, так и туристов.

Панорама испанского городка Ланхарон Фото: Pixels

Сегодня, через 26 лет после принятия закона, в Ланхароне до сих пор функционирует только одно кладбище. Точно неизвестно, удалось ли муниципалитету найти новые места для захоронений.

Ланхарон для туристов

Городок, где проживает около 4000 человек, остается популярным туристическим направлением благодаря своим минеральным источникам и спокойной атмосфере. Особенно он полюбился молодому поколению как альтернатива переполненным Барселоне и Майорке.

Что интересно, Ланхарон — не единственный город с таким подходом к захоронениям. В норвежском Лонгйирбюене еще с 1950 года также запрещено умирать из-за специфических климатических условий, не позволяющих телам разлагаться.

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