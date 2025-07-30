У невеличкому містечку людям офіційно заборонили помирати: на цвинтарі закінчились місця (фото)

Влада невеликого іспанського містечка Ланхарон, розташованого у провінції Гранада (Андалусія), понад чверть століття тому ухвалила один із найекстравагантніших законів у світі — офіційну заборону на смерть.

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Цей крок зробив тодішній мер Хосе Рубіо у 1999 році, реагуючи на критичну ситуацію — місцевий цвинтар був переповнений, а нових ділянок під поховання не передбачалось. Про це пише видання Deseret News.

У документі мешканців закликали "дбати про своє здоров’я максимально ретельно, щоб не померти, доки міська рада не розв'яже проблему з новим місцем для поховань".

Абсурдний закон

Попри абсурдність закону, мешканці сприйняли його з гумором, а сам мер заявив: "Я всього лише мер. Наді мною є Бог, який, зрештою, керує всім".

Цей символічний закон став відомим далеко за межами Іспанії, привертаючи увагу як журналістів, так і туристів.

Панорама іспанського містечка Ланхарон Фото: Pixels

Сьогодні, через 26 років після ухвалення закону, у Ланхароні досі функціонує лише одне кладовище. Достеменно невідомо, чи вдалося муніципалітету знайти нові місця для поховань.

Ланхарон для туристів

Містечко, де проживає близько 4000 осіб, залишається популярним туристичним напрямком завдяки своїм мінеральним джерелам і спокійній атмосфері. Особливо воно полюбилося молодому поколінню як альтернатива переповненим Барселоні та Майорці.

Що цікаво, Ланхарон — не єдине місто з таким підходом до поховань. У норвезькому Лонгйірбюені ще з 1950 року також заборонено помирати через специфічні кліматичні умови, що не дозволяють тілам розкладатися.

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