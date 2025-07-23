Від зірок до монархів: який вигляд має крихітне село, де живе світова еліта (фото)

Мальовниче село Кінгем посеред Котсуолдських пагорбів (Велика Британія) перетворилося на справжній магніт для знаменитостей та членів королівської сім'ї. Ця ідилічна локація з населенням менш як 1000 осіб приваблює зірок своїми історичними котеджами та гастрономічним різноманіттям.

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За даними популярного блогу Muddy Stilettos, село отримало визнання серед світової еліти завдяки своїй унікальності. Там є паби, магазини, хороші школи та найважливіше — залізнична станція з лінією до Лондона, пише видання The Mirror.

Головна принада Кінгема — органічна ферма Daylesford Organic, яку часто називають найелегантнішим магазином Британії. Серед його постійних відвідувачів — принцеса Євгенія та актор Едді Редмейн.

Гастрономічний рай

Населений пункт перетворився на гастрономічний рай завдяки ресторанам Kingham Plough та The Wild Rabbit, відомим своїми вишуканими стравами.

Село зберігає свою історичну спадщину Фото: Getty

Одним з найвідоміших мешканців села вважають басиста гурту Blur Алекса Джеймса, який переїхав на свою ферму ще у 2003 році. Щороку він організовує там фестиваль Big Feastival, який пропонує музику культових британських артистів, страви шеф-кухарів, нагороджених зірками Мішлен, та цікаві сімейні активності.

Притулок для світової еліти

Девід та Вікторія Бекхем придбали у Кінгемі маєток в грудні 2016 року, витративши 5,5 мільйона фунтів. У них на території є чарівний сад з басейном, SPA-центр, розкішний будиночок на дереві та футбольне поле.

Співачка Еллі Голдінг та її колишній чоловік Каспер Джоплінг також жили в цій місцевості, вони відреставрували розкішний маєток вартістю 1,3 мільйона фунтів стерлінгів.

Неймовірні фасади будинків у селі Кінгем Фото: Getty

Село зберігає свою історичну спадщину — багато будинків датуються XVII-XVIII століттями, але були ретельно відновлені з урахуванням сучасних тенденцій.

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