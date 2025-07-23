От звезд до монархов: как выглядит крошечная деревня, где живет мировая элита (фото)

Живописная деревня Кингем посреди Котсуолдских холмов (Великобритания) превратилась в настоящий магнит для знаменитостей и членов королевской семьи. Эта идиллическая локация с населением менее 1000 человек привлекает звезд своими историческими коттеджами и гастрономическим разнообразием.

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По данным популярного блога Muddy Stilettos, село получило признание среди мировой элиты благодаря своей уникальности. Там есть пабы, магазины, хорошие школы и самое важное — железнодорожная станция с линией в Лондон, пишет издание The Mirror.

Главная прелесть Кингема — органическая ферма Daylesford Organic, которую часто называют самым элегантным магазином Британии. Среди его постоянных посетителей — принцесса Евгения и актер Эдди Редмэйн.

Гастрономический рай

Населенный пункт превратился в гастрономический рай благодаря ресторанам Kingham Plough и The Wild Rabbit, известным своими изысканными блюдами.

Село сохраняет свое историческое наследие Фото: Getty

Одним из самых известных жителей села считают басиста группы Blur Алекса Джеймса, который переехал на свою ферму еще в 2003 году. Ежегодно он организует там фестиваль Big Feastival, который предлагает музыку культовых британских артистов, блюда шеф-поваров, награжденных звездами Мишлен, и интересные семейные активности.

Приют для мировой элиты

Дэвид и Виктория Бекхэм приобрели в Кингеме поместье в декабре 2016 года, потратив 5,5 миллиона фунтов. У них на территории есть волшебный сад с бассейном, SPA-центр, роскошный домик на дереве и футбольное поле.

Певица Элли Голдинг и ее бывший муж Каспер Джоплинг также жили в этой местности, они отреставрировали роскошный особняк стоимостью 1,3 миллиона фунтов стерлингов.

Невероятные фасады домов в деревне Кингем Фото: Getty

Село сохраняет свое историческое наследие — многие дома датируются XVII-XVIII веками, но были тщательно восстановлены с учетом современных тенденций.

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