Сеансы у психотерапевта и новый герой: чем удивит "Зверополис 2" (трейлер)
В долгожданном продолжении "Зверополиса" зрителей ждут еще больше приключений главных героев, а также появление новых персонажей.
Официальный и полный трейлер ленты "Зверпополис 2", первого полнометражного продолжения анимационного фильма Disney 2016 года, собравшего в прокате миллиард долларов, представила Walt Disney Animation Studios.
Действие картины разворачивается в мире, населенном антропоморфными животными, а главные герои – показаны саркастичный рыжий лис Ник Уайлд (Джейсон Бейтман) и оптимистичная крольчиха Джуди Хоппс (Джиннифер Гудвин) – привыкают к совместной работе в качестве полицейских-напарников.
Судя по всему, дела у парочки идут не очень, поскольку они вынуждены посещать сеанс групповой психотерапии под названием "Партнеры в кризисе" всего спустя неделю совместной работы.
Оптимистка Джуди делает вид, что у них все хорошо, но психотерапевт думает по-другому.
Затем напарники получают задание выследить змею Гэри Де'Снейка (Ке Хай Куан) , которая неожиданно появляется в городе и может быть опасной.
Главным героям ставят условие: если они не справятся с заданием – напарниками им не быть. Однако задачу усложняет их вражда.
Джуди берется за новое дело со свойственным ей упорством, чтобы избежать увольнения.
Далее в трейлере видно, что напарники добились определенного прогресса. Ник снова начинает подшучивать над Джуди, однако она относится к этому снисходительно.
В продолжении "Зверополиса" в кадр вернутся некоторые, которые были в центре комических моментов предыдущей части, включая мафиозную семью мышей и ленивца.
Точная дата премьеры мультфильма в Украине пока не называется, однако известно, что он выйдет на большие экраны в ноябре 2025 года. Ранее озвучивалось, что это будет 26-е число.
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