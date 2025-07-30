Сеанси у психотерапевта і новий герой: чим здивує "Зоотрополіс 2" (трейлер)

У довгоочікуваному продовженні "Зоотрополіса" на глядачів чекають ще більше пригод головних героїв, а також поява нових персонажів.

Related video

Офіційний і повний трейлер стрічки "Зоотрополіс 2", першого повнометражного продовження анімаційного фільму Disney 2016 року, що зібрав у прокаті мільярд доларів, представила Walt Disney Animation Studios.

Дія картини розгортається у світі, населеному антропоморфними тваринами, а головні герої — показано саркастичного рудого лиса Ніка Вайлда (Джейсон Бейтман) та оптимістичну кролицю Джуді Гоппс (Джініфер Ґудвін) — звикають до спільної роботи в ролі поліцейських-напарників.

Трейлер мультфільму "Зоотрополіс 2"

Судячи з усього, справи у парочки йдуть не дуже, оскільки вони змушені відвідувати сеанс групової психотерапії під назвою "Партнери в кризі" лише через тиждень спільної роботи.

Оптимістка Джуді вдає, що в них усе добре, але психотерапевт думає по-іншому.

Потім напарники отримують завдання вистежити змію Гері Де'Снейка (Ке Хай Куан), яка несподівано з'являється в місті і може бути небезпечною.

Головним героям ставлять умову: якщо вони не впораються із завданням — напарниками їм не бути. Однак завдання ускладнює їхня ворожнеча.

Джуді береться за нову справу з властивою їй завзятістю, щоб уникнути звільнення.

Далі в трейлері видно, що напарники досягли певного прогресу. Нік знову починає жартувати над Джуді, проте вона ставиться до цього поблажливо.

У продовженні "Зоотрополіса" в кадр повернуться дехто з тих, хто був у центрі комічних моментів попередньої частини, включно з мафіозною сім'єю мишей і лінивцем.

Сім'я мишей-мафіозі теж перекочувала в продовження картини Фото: Скриншот

Точна дата прем'єри мультфільму в Україні поки що не називається, проте відомо, що він вийде на великі екрани в листопаді 2025 року. Раніше озвучувалося, що це буде 26-те число.

Нагадаємо, Фокус писав, чому варто подивитися "Місія нездійсненна: Фінальна розплата", заради прем'єри якого Том Круз виліз на дах кінотеатру.