Алена Шоптенко развелась и назвала причину: кто ее бывший муж (фото)

Украинская танцовщица Алена Шоптенко подтвердила развод с предпринимателем Алексеем Ивановым. Пара разошлась еще до начала полномасштабного вторжения РФ, но официально расторгла брак уже во время войны.

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Хореограф впервые открыто заговорила о своей личной жизни в интервью на YouTube-канале Марички Падалко. Она призналась, что это решение далось ей нелегко.

"Мы развелись. Мы разошлись еще до войны, а уже официально развелись во время. Фактически, я свободна, можно сказать. Любой разрыв с людьми, тем более с человеком, от которого у тебя ребенок, — это всегда нелегко", — призналась Шоптенко.

Причина развода Шоптенко

Звезда экрана объяснила причины разрыва, отметив важность общих ценностей в отношениях.

"Мы разошлись, потому что это жизнь. Когда люди разрывают свои отношения, то это не стыдно. Если ценности разные, если они не становятся одинаковыми, то тогда просто оно не работает", — подчеркнула она.

Алена Шоптенко рассталась с Алексеем Ивановым Фото: Instagram

По словам Елены Шоптенко, каждый из партнеров имел разное видение семейной жизни. "У меня есть определенное понимание семьи, взаимодействия друг с другом. Это же не то, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Просто я рисовала себе какую-то одну картину, мой партнер — другую. Вопрос в том, что надо сначала договариваться, говорить", — отметила знаменитость.

Отношения с бывшим мужем

Что касается общения с бывшим мужем, то оно ограничивается лишь вопросами, которые касаются их 7-летнего сына Алексея.

"Для меня, если отношения заканчиваются, то они заканчиваются. Люди не остаются лучшими друзьями. Я не дружу с бывшими. Мы общаемся о ребенке", — подытожила танцовщица.

Шоптенко рассказала об отношениях с бывшим мужем Фото: Instagram

Алена Шоптенко вышла замуж за предпринимателя Алексея Иванова в 2016 году. В июне 2018-го у пары родился сын Алексей.

В эксклюзивном интервью Фокусу танцовщица призналась, рассказывает ли 6-летнему сыну Алексею о войне в Украине.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, украинская телеведущая Маричка Падалко в День отца сделала острое заявление о мужчинах, которые не воюют за Украину, вызвав резонанс в социальных сетях.